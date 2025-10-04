Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto stasera su Rai 2: trama e cast del thriller del 4 ottobre

Tra enigmi, colpi di scena e giochi di ruolo, il secondo capitolo del franchise Omicidi a Mystery Island porta il mistero su Rai 2. In un resort di lusso, la finzione lascia spazio alla realtà in un intrigo pieno di suspense.

Charlie Weber in una scena di Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto
NOTIZIA di 04/10/2025

Questa sera, sabato 4 ottobre, su Rai 2 arriva un'avventura gialla che unisce mistero, suspense e un pizzico di divertimento: Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto trasporta il pubblico in un lussuoso resort dove ogni ospite diventa investigatore per gioco. Ma quando la finzione si mescola alla realtà, nulla è come sembra e ogni indizio può essere decisivo. Prepariamoci a una serata all'insegna del brivido e dei colpi di scena, in cui ogni partecipante nasconde segreti e il vincitore potrebbe non essere chi sembra.

La trama: un delitto inaspettato e tanti sospettati

Il lussuoso resort di Mystery Island ospita un nuovo gioco di ruolo in cui i partecipanti - un gruppo di vincitori di un concorso esclusivo - devono risolvere misteri come veri investigatori. Ma questa volta la finzione diventa realtà: l'organizzatore del gioco viene trovato morto poco prima dell'inizio, e la finzione cede il passo alla realtà e l'atmosfera da gioco si trasforma in un incubo.

Tra ricatti, rancori, amori passati e un complotto legato a una potente società immobiliare, ogni ospite diventa sospettato. Tra colpi di scena e momenti brillanti, il film mescola suspense e divertimento, rendendo l'esperienza poliziesca anche un gioco da seguire con attenzione.

Il Vincitore Prende Tutto
Parte del cast di Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

Cast principale di Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

  • Elizabeth Henstridge - Dr. Emilia Priestly - Psichiatra criminale britannica, Emilia è una delle ideatrici dei giochi di ruolo del resort. La sua esperienza professionale si intreccia con la sua passione per la risoluzione di misteri.

  • Charlie Weber - Jason Trent - Detective di polizia, Jason collabora con Emilia nella creazione dei giochi. La loro chimica sullo schermo aggiunge un elemento di tensione romantica alla narrazione.

  • Kristin Booth - Cassandra Cornwall - Celebre autrice di gialli, Cassandra è invitata al resort per partecipare al gioco. La sua presenza solleva interrogativi e aggiunge un ulteriore livello di mistero.

Altri interpreti e personaggi del thriller

  • Jack Brett Anderson - Davis - Un partecipante al gioco, il cui comportamento suscita sospetti tra gli altri ospiti.

  • Cherry Bagnall - Louise - Un altro ospite del resort, il cui passato potrebbe nascondere segreti rilevanti.

  • Kezia Burrows - Baronessa Jane Alcott- - Personaggio enigmatico, la sua aristocratica apparenza nasconde una personalità complessa.

  • Raffaello Degruttola - Bobby - Un partecipante dal comportamento imprevedibile, che diventa un elemento chiave nell'indagine.

  • Randy Domínguez - Ray - Un altro ospite, la cui connessione con gli altri personaggi è ambigua.

  • Francisco Labbe - Carlos Del Fuego - Personaggio misterioso, la cui presenza al resort solleva interrogativi.

  • Jim Mannering - Ted - Un partecipante dal passato oscuro, che potrebbe avere motivi nascosti.

  • Henry Twohy - Fredricks - Personaggio che osserva gli eventi con attenzione, senza rivelare troppo di sé.

  • Adam Rojko Vega - James - Un giovane attore in cerca di opportunità, la cui presenza al resort è significativa.

Curiosità del film di Rai 2

  • Questo è il secondo film dei quattro film della saga Mystery Island, che unisce giallo e intrattenimento interattivo.

  • La pellicola è diretta da Steven R. Monroe, noto per i suoi thriller dal ritmo serrato e con colpi di scena studiati nei minimi dettagli.

  • Le riprese si sono svolte a Panama, nella villa Bonita, location già nota per altri thriller.

Dove vedere Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

Il film rientra nel ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni porta in tv il meglio del genere thriller e della suspense. Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 2 alle 21:20 e sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay, oltre che nella sezione On Demand.