Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto stasera su Rai 2: trama e cast del thriller del 4 ottobre

Questa sera, sabato 4 ottobre, su Rai 2 arriva un'avventura gialla che unisce mistero, suspense e un pizzico di divertimento: Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto trasporta il pubblico in un lussuoso resort dove ogni ospite diventa investigatore per gioco. Ma quando la finzione si mescola alla realtà, nulla è come sembra e ogni indizio può essere decisivo. Prepariamoci a una serata all'insegna del brivido e dei colpi di scena, in cui ogni partecipante nasconde segreti e il vincitore potrebbe non essere chi sembra.

La trama: un delitto inaspettato e tanti sospettati

Il lussuoso resort di Mystery Island ospita un nuovo gioco di ruolo in cui i partecipanti - un gruppo di vincitori di un concorso esclusivo - devono risolvere misteri come veri investigatori. Ma questa volta la finzione diventa realtà: l'organizzatore del gioco viene trovato morto poco prima dell'inizio, e la finzione cede il passo alla realtà e l'atmosfera da gioco si trasforma in un incubo.

Tra ricatti, rancori, amori passati e un complotto legato a una potente società immobiliare, ogni ospite diventa sospettato. Tra colpi di scena e momenti brillanti, il film mescola suspense e divertimento, rendendo l'esperienza poliziesca anche un gioco da seguire con attenzione.

Parte del cast di Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

Elizabeth Henstridge - Dr. Emilia Priestly - Psichiatra criminale britannica, Emilia è una delle ideatrici dei giochi di ruolo del resort. La sua esperienza professionale si intreccia con la sua passione per la risoluzione di misteri.

Charlie Weber - Jason Trent - Detective di polizia, Jason collabora con Emilia nella creazione dei giochi. La loro chimica sullo schermo aggiunge un elemento di tensione romantica alla narrazione.

Kristin Booth - Cassandra Cornwall - Celebre autrice di gialli, Cassandra è invitata al resort per partecipare al gioco. La sua presenza solleva interrogativi e aggiunge un ulteriore livello di mistero.

Altri interpreti e personaggi del thriller

Jack Brett Anderson - Davis - Un partecipante al gioco, il cui comportamento suscita sospetti tra gli altri ospiti.

Cherry Bagnall - Louise - Un altro ospite del resort, il cui passato potrebbe nascondere segreti rilevanti.

Kezia Burrows - Baronessa Jane Alcott- - Personaggio enigmatico, la sua aristocratica apparenza nasconde una personalità complessa.

Raffaello Degruttola - Bobby - Un partecipante dal comportamento imprevedibile, che diventa un elemento chiave nell'indagine.

Randy Domínguez - Ray - Un altro ospite, la cui connessione con gli altri personaggi è ambigua.

Francisco Labbe - Carlos Del Fuego - Personaggio misterioso, la cui presenza al resort solleva interrogativi.

Jim Mannering - Ted - Un partecipante dal passato oscuro, che potrebbe avere motivi nascosti.

Henry Twohy - Fredricks - Personaggio che osserva gli eventi con attenzione, senza rivelare troppo di sé.

Adam Rojko Vega - James - Un giovane attore in cerca di opportunità, la cui presenza al resort è significativa.

Curiosità del film di Rai 2

Questo è il secondo film dei quattro film della saga Mystery Island , che unisce giallo e intrattenimento interattivo.

La pellicola è diretta da Steven R. Monroe , noto per i suoi thriller dal ritmo serrato e con colpi di scena studiati nei minimi dettagli.

Le riprese si sono svolte a Panama, nella villa Bonita, location già nota per altri thriller.

Dove vedere Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

Il film rientra nel ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni porta in tv il meglio del genere thriller e della suspense. Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 2 alle 21:20 e sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay, oltre che nella sezione On Demand.