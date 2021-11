Chi è Omar Confalonieri, l'agente immobiliare accusato di stupro

Omar Confalonieri è l'agente immobiliare, e titolare della Confalonieri Real Estate, arrestato a Milano con l'accusa di aver stuprato una donna dopo aver drogato lei e il suo compagno. Da quando è stato effettuato l'arresto altre due ragazze si sono fatte avanti e hanno raccontato di essere state a loro volta violentate dall'uomo.

Il 48enne, sposato ed apparentemente molto pacifico e tranquillo secondo le persone che lo conoscono, lavora da oltre venticinque anni come agente immobiliare e la sua Confalonieri Real Estate punta tutto sulla fiducia dei propri clienti, come scritto sul sito web dell'azienda: "Il rapporto fiduciario nell'ambito delle compravendite è fondamentale".

Il Corriere della Sera ha recentemente svelato che cosa si vede nei video registrati dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il crimine: una sequenza del filmato mostra Confalonieri mentre porta al tavolino degli Spritz dopo aver inserito qualcosa nei bicchieri attraverso l'utilizzo di una siringa.

I due poco dopo non riescono più a stare in piedi, Omar porta il marito della coppia in macchina macchina ed in seguito, per ben sei ore, l'agente immobiliare abusa della donna narcotizzata. Nel 2008 Confalonieri era stato arrestato per abusi su una collega 18enne proprio attraverso l'uso di benzodiazepine. I carabinieri, dopo aver perquisito l'appartamento di Omar, hanno trovato degli scontrini che dimostrano l'acquisto del Lormetazepam.