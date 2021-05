Olympia Dukakis morta a 89 anni, vinse l'Oscar per Stregata dalla luna

L'attrice Olympia Dukakis è morta l'1 maggio 2021 all'età di 89 anni: ha vinto un Oscar come Miglior attrice non protagonista per Stregata dalla luna

Olympia Dukakis è morta l'1 maggio 2021 all'età di 89 anni. Nella sua carriera, l'attrice ha vinto un Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per Stregata dalla luna.

Celebre per aver recitato anche in Fiori d'acciaio e Senti chi parla, Olympia Dukakis è morta nel suo appartamento di New York City. A confermare la morte dell'interprete è stato il fratello Apollo che, su Facebook, ha dichiarato: "La mia amata sorella, Olympia Dukakis, è venuta a mancare stamattina a New York. Dopo numerosi mesi di sofferenza, Olympia ha trovato finalmente la pace insieme a suo marito Louis". La causa della morte di Olympia Dukakis non è stata ancora rivelata.

Olympia Dukakis ha debuttato nel mondo del cinema nel 1964 in Lilith - La dea dell'amore e ha raggiunto la fama nel 1987 grazie a Stregata dalla luna. Per il suo ruolo di Rose Castorini, l'attrice ha vinto anche un Golden Globe come Miglior attrice non protagonista e ha ricevuto una nomination ai BAFTA. Come riportato dal Los Angeles Times, nel corso di un'intervista nel 1991, Dukakis ha raccontato: "Trovo molto divertente il fatto che, quando le persone mi incontrano per strada, mi declamino le battute più famose tratte dai film in cui ho recitato".

Nel 2003, l'interprete è stata contattata per recitare ne Il mio grosso grasso matrimonio greco ma ha rifiutato il ruolo a causa di impegni precedenti. In occasione di un'intervista con Chicago Tribune nel 2003, Olympia Dukakis ha raccontato: "A dire il vero non ero troppo emozionata all'idea di recitare in quel film. Non so, non sono cresciuta con Greci del genere. Quel film non racconta la mia esperienza della Grecia".

Nel 1983, Olympia Dukakis ha ricevuto la sua seconda nomination ai Golden Globe per il ruolo di Dolly Sinatra nel film Sinatra. L'attrice ha anche prestato la voce a Zelda, un personaggio della serie I Simpson. Nel 2013, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame grazie ai suoi contributi all'industria cinematografica.