Oltre lo Specchio 2020: il programma dell'edizione on line

Il 2020 sembra uscito da un racconto di fantascienza distopica. La pandemia ha cambiato la società a livello globale e le nostre abitudini a livello personale, con diramazioni profonde in tutti gli ambiti e ferite che sarà lungo curare. In questo contesto, l'organizzazione della seconda edizione di Oltre lo specchio 2020 - Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza è stata laboriosa. La prima edizione si era svolta nel giugno 2019 a Milano, con proiezioni, tavole rotonde, incontri con ospiti, webinar all'insegna della contaminazione tra cinema e altre forme espressive. Anche Oltre lo specchio ha dovuto cambiare forma, programma e date, riformulandosi online, con un programma che si terrà sul sito www.oltrelospecchio.org dal 15 al 22 dicembre 2020.

È stato un percorso a ostacoli, lungo, ma anche entusiasmante, perché ci ha convinto ancora più a fondo di quanto sia utile continuare a ragionare sulla funzione dell'immaginazione nel suo rapporto con la quotidianità. Perché fantastico e fantascienza, lungi dall'essere solo meccanismi di fuga dal reale, sono strumenti potenti per ragionare sulla realtà da prospettive inedite - anche e soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

Dopo gli eventi, che si sono svolti nel fine settimana del 28 e 29 novembre, con tavole rotonde e incontri a cui hanno partecipato ricercatori, scrittori, studiosi e critici da tutta Italia, tutto è pronto per presentare la selezione di film di quest'anno.

Le proiezioni Oltre lo specchio si terranno dal 15 al 22 dicembre 2020 online sul sito www.oltrelospecchio.org grazie al supporto tecnico di Festivalscope e Shift72. I film e i cortometraggi, in lingua originale con sottotitoli italiani, saranno disponibili per l'intera durata del festival sul sito www.oltrelospecchio.org con un abbonamento di 9,90€ per tutti i titoli (disponibili anche opzioni per visioni singole o suddivise per sezioni). La prevendita dei biglietti sarà attiva a partire dall'8 dicembre su festival.oltrelospecchio.org.

Durante le proiezioni saranno presentati film provenienti da tutto il mondo e per la maggior parte in anteprima italiana. La selezione di quest'anno comprende 23 lungometraggi e 20 cortometraggi che spaziano nei generi di fantastico e fantascienza a 360°, sia con storie capaci di far sognare e riflettere, sia con racconti più popolari e pensati per strappare un sorriso.

Le proiezioni di Oltre lo specchio sono suddivise in tre sezioni:

Cine Futuro, sezione competitiva, suddivisa a sua volta tra 12 lungometraggi e 20 cortometraggi, composta da film inediti di finzione. Due giurie saranno chiamate ad assegnare i Premi Ciciarampa per Miglior film, Miglior regia, Migliori effetti speciali e Opera più originale (lungometraggi) e Miglior corto e Corto più originale (cortometraggi). Illuminazioni, dedicata a film e documentari dal taglio più sperimentale. Piccoli futuri, presenta infine film dal forte impatto spettacolare ed emotivo. La giuria chiamata a esprimersi sulla sezione Cine Futuro lungometraggi è presieduta da Nicoletta Vallorani, scrittrice di fantascienza, traduttrice e docente all'Università degli studi di Milano e formata da Silvia Casolari, fondatrice e direttrice artistica di MUFANT (MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza) di Torino, Emanuele Manco, giornalista, scrittore e informatico (Delos Digital, FantasyMagazine.it) e Giorgia Priolo, produttrice delegata e responsabile dello sviluppo progetti cinema e serie tv per EDI effetti digitali italiani.

La giuria della sezione Cine Futuro cortometraggi è formata da Andrea Corsini, regista e sceneggiatore (il suo corto Ferine è stato premiato in numerosi festival internazionali), Joana Fresu de Azevedo, coordinatrice Sedicicorto Forlì International Film Festival e Festival del Cinema di Porretta, e Cristina Resa, giornalista e critica cinematografica (Loudvision).