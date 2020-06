Olivia Munn star del film sci-fi "Replay"

Olivia Munn sarà la protagonista e produttrice del film Replay, che verrà prodotto da Dark Castle Entertainment.

Il progetto verrà presentato ufficialmente ai potenziali acquirenti durante la versione virtuale del Mercato di Cannes.

Il lungometraggio, che appartiene al genere sci-fi, sarà scritto e diretto da Jimmy Loweree. Al centro della storia c'è la moglie di un uomo che è stato rapito e ucciso. La donna, interpretata dall'attrice Olivia Munn, deve fare tutto il possibile per tornare indietro nel tempo e salvarlo grazie a una tecnologia illegale e incredibilmente avanzata.

Olivia Munn, recentemente nel cast di X-Men: Apocalypse e Predator, sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Ethan Erwin e Hal Sadoff di Dark Castle.

Brian O'Shea di The Exchange, che si occupa della vendita internazionale del lungometraggio, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti nell'annunciare il coinvolgimento di Olivia Munn in Replay. Non solo è un'attrice meravigliosa, ma è anche conosciuta molto bene dai nostri acquirenti che aiuteranno a rendere questo progetto di genere davvero popolare durante il Mercato".