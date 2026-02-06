Olimpiadi invernali 2026: scaletta della cerimonia d'aperura, stasera su Rai 1

Tutto pronto a Milano e a Cortina per la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali 2026: ecco la possibile scaletta, tra ospiti internazionali e la novità assoluta del doppio braciere

Da quando la fiamma olimpica è arrivata a Milano, ieri giovedì 5 febbraio, è partito il conto alla rovescia per la grande Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutto è pronto in città e allo Stadio San Siro per il grande show che prenderà il via ufficialmente alle 20:00.

Alla cerimonia parteciperanno ospiti internazionali, artisti e atleti da tutto il mondo, con la tradizionale sfilata delle delegazioni e l'attesissima accensione dei due bracieri olimpici, uno a Milano e uno a Cortina d'Ampezzo. Il tema scelto per la serata è "Armonia", filo conduttore del racconto visivo e musicale dell'evento.

Ospiti e cantanti alla cerimonia d'apertura: orari e scaletta

La cerimonia prenderà il via già alle 19:15 con il pre-show allo stadio Meazza, con animazione sul campo affidata a Marco Maccarini e alla comica Brenda Lodigiani, che accompagneranno il pubblico verso l'inizio dello spettacolo.

L'apertura ufficiale sarà affidata a una coreografia ispirata al mito di Icaro, pensata per introdurre il tema dell'Armonia attraverso danza, musica e immagini simboliche. La colonna sonora unirà tradizione e contemporaneità, con brani di Puccini, Rossini e Verdi reinterpretati in chiave moderna, accanto a omaggi alla cultura pop italiana con brani di Raffaella Carrà.

A cantare l'inno italiano sarà Laura Pausini, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, mentre tra i momenti più attesi c'è certamente l'esibizione di Mariah Carey che interpreterà in italiano Nel blu dipinto di blu (Volare). Assoluto riserbo sulle possibili sorprese internazionali, con possibili apparizioni di Snoop Dogg e Dua Lipa.

Dopo la parte artistica iniziale, spazio al momento istituzionale con l'ingresso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del CIO Kirsty Coventry.

Seguirà un intermezzo narrativo dedicato a L'Infinito di Giacomo Leopardi, accompagnato da luci e musica.

A quel punto inizierà la sfilata degli atleti sotto la bandiera dei Cinque Cerchi.

Non mancheranno omaggi al made in Italy, in particolare a moda e design, con riferimenti anche all'opera di Giorgio Armani.

Sul palco, durante lo spettacolo, si alterneranno numerose guest star: il pianista Lang Lang, il mezzosoprano Cecilia Bartoli, il dj Mace e gli attori Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis.

Il gran finale sarà affidato a un messaggio di pace e unità tra i popoli, con Andrea Bocelli in Turandot e Ghali insieme a un coro di voci bianche.

L'apertura di Milano Cortina 2026: la sfilata delle 92 nazioni

Il momento centrale della cerimonia sarà la sfilata delle 92 nazioni partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali. Gli atleti entreranno in campo seguendo le proprie bandiere, presentandosi ufficialmente al pubblico di tutto il mondo.

Per la prima volta nella storia olimpica, l'Italia avrà quattro portabandiera: Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) saranno a Milano, Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling) sfileranno invece a Cortina.

Come da tradizione, la sfilata sarà aperta dalla Grecia, paese d'origine dei Giochi Olimpici e in cui, a novembre, è stata ufficialmente accesa la torcia olimpica. Le altre nazioni seguiranno in ordine alfabetico, con alcune eccezioni simboliche:

gli Stati Uniti saranno terzultimi (paese ospitante delle Olimpiadi Invernali 2034)

la Francia sarà penultima (ospiterà i Giochi 2030)

l'Italia ultima, in quanto paese ospitante

A che ora si accendono i due bracieri olimpici?

Uno dei momenti più emozionanti della serata sarà l'accensione simultanea di due bracieri olimpici, una novità assoluta nella storia dei Giochi. Il primo si trova all'Arco della Pace a Milano, il secondo in Piazza Angelo Dibona a Cortina d'Ampezzo.

L'accensione è prevista intorno alle 22:30 e segnerà la conclusione del viaggio della fiamma olimpica, che ha attraversato l'Italia per 63 giorni, dando ufficialmente inizio alle Olimpiadi Invernali 2026.

Dove guardare la cerimonia, in TV e in streamig

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi rientra tra le 250 ore di trasmissione di cui anche la RAI si è aggiudicata i diritti. E infatti sarà soltanto Rai 1 a trasmetterla in TV in chiaro, a partire dalle 19:45 di venerdì 6 febbraio, con ovvie conseguenze sul palinsesto serale.

Per quanto riguarda la trasmissione in streaming, invece, si potrà scegliere tra piattaforme free - RaiPlay, in contemporanea rispetto alla trasmissione in chiaro oppure on demand - e piattaforme a pagamento, ovvero quelle del gruppo Warner Bros. Discovery: HBO Max e discovery+.