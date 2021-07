Olimpiadi 2020: Lady Gaga ha una sosia a Tokyo, l'atleta Julyana Al-Sadeq

Lady Gaga, che ha prosperato attraverso la musica, i film e la televisione, è recentemente entrata in tendenza su Twitter perché i suoi fan, seguendo le Olimpiadi 2020 a Tokyo, hanno notato una sorprendente somiglianza tra Julyana Al-Sadeq, la concorrente giordana di taekwondo, e la star americana.

L'account Twitter dei fan della 12 volte vincitrice del Grammy Award, che vanta più di 500.000 follower, ha pubblicato una foto di Al-Sadeq, 26 anni, dopo la sua sconfitta contro Milena Titoneli del Team del Brasile negli ottavi di finale femminili.

"Perché Lady Gaga è alle Olimpiadi", ha scritto l'amministratore dell'account. "Cantante, attrice, attivista e ora olimpionica! Lady Gaga fa davvero di tutto!" ha scherzato un altro fan, mentre un terzo utente ha twittato: "Lady Gaga rappresenta Chromatica alle Olimpiadi!"

"Ci possono essere un centinaio di persone alle Olimpiadi e una di queste è Lady Gaga in competizione per una medaglia di taekwondo", ha commentato un altro follower. Sebbene Gaga non abbia fatto parte del Team USA quest'anno, ha recentemente mostrato il suo lato sportivo durante un weekend nel nord della California con il fidanzato Michael Polansky: Gaga è stata avvistata mentre prendeva lezioni di tennis indossando un grazioso completo Nike bianco, accessoriato con alcuni orecchini e collane d'oro.