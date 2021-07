Olimpiadi 2020, Gal Gadot in tendenza dopo la performance di Imagine alla cerimonia d'apertura

L'attrice di Wonder Woman Gal Gadot non si è esibita alle Olimpiadi 2020, ma dopo che alla cerimonia d'apertura a Tokyo è stata cantata Imagine, Twitter ha deciso di rievocare un certo video.

No, Gal Gadot non c'entra nulla con le Olimpiadi 2020 a Tokyo, ma la sua connessione con il brano Imagine è ormai inevitabile. Così quando la canzone si è rivelata essere nella scaletta della cerimonia d'apertura, Twitter ha dato il meglio di sé con i commenti sarcastici, portando il nome dell'attrice in tendenza.

Tra i numeri di apertura di Tokyo 2020 abbiamo infatti potuto assistere a un'esibizione canora da parte di John Legend, Keith Urban, e Angélique Kidjo con un arrangiamento di Hans Zimmer della celebre canzone di John Lennon Imagine, ma invece di pensare subito al leggendario membro dei Beatles, il web non ha potuto fare a meno di ricollegare la performance a un'altra cover del brano che ha fatto ampiamente durante la pandemia.

Se ricordate, poco dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria, negli Stati Uniti, l'attrice di Wonder Woman Gal Gadot aveva reclutato un buon numero di star per cantare insieme (da remoto) Imagine, con la speranza che il video potesse risollevare il morale della gente.

Ma le reazioni sono state tutt'altro che positive, con gli utenti del web che continuavano a sottolineare quanto inappropriato e ipocrita fosse il filmato, e soprattutto la scelta del brano.

Così, quando sullo schermo ieri si sono udite le note di Imagine, Twitter si è scatenato... Ecco alcuni dei messaggi raccolti anche da Comicbook.

"Toccante tributo a Gal Gadot alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi".

"Gal Gadot quando ha visto che non è stata invitata per cantare Imagine alle Olimpiadi".

"Ogni volta che qualcuno canta Imagine ho questi orribili flashback di Gal Gadot e soci che la cantano duranti i primi giorni dell'emergenza sanitaria".

"I giochi di Tokyo hanno visto il video di Imagine di Gal Gadot e hanno deciso sì, rincariamo la dose".

"Gal Gadot adesso mentre guarda la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi".