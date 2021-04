Olesya Rostova ha inventato tutto per diventare famosa? Le accuse del produttore russo a Domenica Live

Olesya Rostova, la ragazza che in molti hanni creduto essere Denise Pipitone, si sarebbe inventata tutto per diventare famosa, secondo le affermazioni fatte dal produttore russo Roman a Domenica Live, .

Olesya Rostova si sarebbe inventata tutto solo per diventare famosa: le accuse fatte da un produttore russo nel corso di Domenica Live dell'11 aprile sono pesantissime ma chiare. La ragazza dunque avrebbe sempre saputo di non essere Denise Pipitone perché conosce i suoi genitori.

Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, è tornato sotto la luce dei riflettori dopo che lo scorso 31 marzo la trasmissione Chi l'ha visto? ha parlato di una ragazza russa, Olesya Rostova, che era alla ricerca dei suoi genitori biologici. Il caso ha attirato l'attenzione mediatica sul programma russo Let Them Talk che ha raccolto l'appello della ragazza che, purtroppo, non è Denise Pipitone, come hanno dimostrato gli esami del sangue.

Ieri però Barbara D'Urso ha intervistato in esclusiva Roman, produttore del web reality russo a cui ha partecipato Olesya Rostova, e quello che è emerso, alla luce dell'attenzione che il caso ha sollevato, è agghiacciante: la ragazza si è inventata tutto, il suo unico scopo è diventare famosa per questo avrebbe accettato la proposta di Let Them Talk di fingersi alla ricerca della mamma biologica. "Non mi interessa di Olesya - ha detto Roman come potete vedere in questo video - ma quando ho visto che stava inventando tutta questa storia, ho deciso che dovevo parlare".

Il produttore ha raccontato alla conduttrice partenopea che la ragazza durante lo show diceva sempre: "voglio fare la fashion blogger o la cantante, ma non ho soldi". Roman ha sostenuto che Olesya nel corso del web reality abbia spesso parlato della sua famiglia, in particolare di una sorella a cui è molto legata: "Sono sicuro che stia recitando un copione, di quale rapimento stiamo parlando? Ho delle prove", ha concluso il produttore dicendo di aver messo a disposizione il materiale del suo show nel caso qualcuno lo voglia visionare.