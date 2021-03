Denise Pipitone: Chi l'ha visto? annuncia novità dalla Russia: ecco cosa è successo

Un promo di Chi l'ha visto? oggi ha mandato in fibrillazione i social: la storica trasmissione ha annunciato novità su Denis Pipitone, la ragazza scomparsa nel settembre del 2004, ventilando l'ipotesi che potesse essere in Russia. Ecco cosa è successo secondo quanto ha dichiarato Federica Sciarelli all'Ansa.

Denise Pipitone è scomparsa l'1 settembre 2004: aveva 4 anni e stava giocando con i cugini davanti casa quando sparì nel nulla. Il paese di Mazara del Vallo fu perlustrato dalla polizia e dai volontari, ma della bambina nessuna traccia. Del caso se ne occupò anche la redazione di Chi l'ha visto? alla quale nel corso degli anni sono arrivate numerose segnalazioni, tutte inesatte.

Oggi il caso di Denise è rimbalzato prepotentemente sui social dopo il trailer della trasmissione della Sciarelli in onda domani. Nel video si vede l'immagine di Piera Maggio, madre di Denise, e di una ragazza russa in cerca della sua famiglia, la voce che accompagna il promo dice: "Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso". L'eccitazione dei social ha convinto l'ANSA a chiedere un commento a Federica Sciarelli. La conduttrice del programma ha spiegato all'agenzia di stampa che la segnalazione è arrivata da una telespettatrice: "La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c'è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa".

Federica Sciarelli ha raffreddato gli entusiasmi dei social spiegando che non bisogna dare false speranze alla famiglia di Denise Pipitone e che la questione va approfondita con attenzione, nonostante le numerose coincidenze temporali: " Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise. Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina 'russa' venne trovata in un campo nel 2005 e non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione tv russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora vanno fatte tutte le verifiche: occorre avere pazienza ed essere scrupolosi".