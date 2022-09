Oishisou - La guida definitiva ai dolci degli anime, il nuovo volume di Panini disponibile in libreria

Panini Comics presenta Oishisou!! La guida definitiva ai dolci degli anime, un nuovo imperdibile ricettario di dessert ispirati agli anime disponibile in libreria, fumetteria e online.

Panini Comics presenta Oishisou!! La guida definitiva ai dolci degli anime, un nuovo imperdibile volume ricettario di dessert ispirati agli anime disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Anime e dolci: non c'è coppia migliore per unire i fan dei coloratissimi cartoni della tradizione giapponese agli appassionati di cucina. La deliziosa guida, che comprende più di 60 ricette di dolcetti e dessert, saprà portare dallo schermo alla cucina i sapori e profumi iconici, per ricreare e assaporare prelibatezze con ricette divertenti e semplici da eseguire, adatte a grandi e piccoli. Le proposte includono dolci tradizionali giapponesi, piatti memorabili visti negli show più popolari e pietanze ispirate all'immaginario degli anime classici.

Accompagnato da splendide fotografie a colori e istruzioni da seguire passo a passo, il dolcissimo ricettario include anche interessanti storie sui dessert e aneddoti sulle loro origini nella storia e nelle tradizioni giapponesi. Oishisou!! (che in giapponese vuol dire proprio "sembra delizioso!") porta il mondo degli anime nella cucina degli amanti della cultura giapponese e di chiunque voglia approcciarsi a nuove deliziose ricette.