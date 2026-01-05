Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commedia

Il grande teatro torna protagonista in prima serata su Rai 1. Stasera, lunedì 5 gennaio 2026, l'appuntamento è con l'ironia e la tradizione di Vincenzo Salemme, che porta sul piccolo schermo la sua nuova commedia intitolata Ogni promessa è debito. L'evento avrà inizio a partire dalle 21:30, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, sarà possibile seguire la commedia non solo in televisione, ma anche in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay.

Il Fascino della diretta da Napoli

La particolarità di questa serata risiede nella formula: lo spettacolo va in onda rigorosamente in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli. Non si tratta di una registrazione, ma di una vera e propria "prima" televisiva che trasformerà gli studi di Napoli in un palcoscenico vibrante, restituendo al pubblico a casa tutto il calore e l'imprevedibilità del teatro dal vivo.

Trama di Ogni promessa è debito

Benedetto Croce è il proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. Durante una gita in barca con i figli e il cameriere di sala, finisce contro gli scogli e viene dato per disperso in mare. Colpito alla testa e privo di sensi, riesce però a lanciare un appello alla radio di bordo, facendo un solenne voto a Sant'Anna: promette di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi in cambio del salvataggio. Poco dopo, una barca intercetta il messaggio e li mette in salvo.

Ogni promessa è debito, una scena corale della commedia con Vincenzo Salemme

Tornato a terra, Benedetto non ricorda nulla: né l'incidente, né l'SOS, né tantomeno la promessa. Come un sonnambulo, ha agito senza consapevolezza. Ma il voto ormai è pubblico e tutti pretendono spiegazioni: figli, sindaco, parroco, soccorritori, banca e persino il fratello. Nessuno crede alla sua amnesia e tutti reclamano quei soldi, ammesso che esistano davvero. Benedetto si trova così intrappolato tra etica popolare e misteri dell'inconscio, costretto a fare i conti con una promessa che, per tutti, resta un debito.

Cast della commedia di Rai 1

Vincenzo Salemme è il protagonista della commedia, l'attore, che stasera indosserà i panni di Benedetto Croce, ha anche scritto e diretto Ogni promessa è debito ambientata nella sua Bacoli, comune della penisola flegrea. Al suo fianco ci saranno, in ordine alfabetico:

Nicola Acunzo

Domenico Aria

Vincenzo Borrino

Sergio D'Auria

Oscarino Di Maio

Pina Giarmanà

Gennaro Guazzo

Antonio Guerriero

Geremia Longobardo

Rosa Miranda

Agostino Pannone

Fernanda Pinto

Dove vedere Ogni promessa è debito in tv e in streaming

La commedia andrà in onda stasera, lunedì 5 dicembre 2026 alle 21:20 su Rai 1. Ogni promessa è debito è scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivederla in qualsiasi momento.