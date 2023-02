Oddballs 2, su Netflix in streaming da oggi

Oddballs, la serie animata adattamento del famoso canale YouTube di James Rallinson, torna su Netflix con la seconda stagione, disponibile da oggi 24 febbraio 2023 in streaming.

Oddballs segue il ragazzo dalla forma tondeggiante James e i suoi migliori amici Max (un coccodrillo parlante) ed Echo (una ragazza che sostiene di provenire dal futuro). Le osservazioni sulla vita fatte da James diventano sproloqui comici sulle seccature quotidiane, elevandole a vette di ridicola assurdità, mentre i suoi insensati piani per sfidare le regole si rivelano spesso un disastro.

Oddballs è la serie animata adattamento del popolare canale YouTube di James Rallison, dal nome The Odd 1s Out (circa 18 milioni di subscribers). James Rallison e Ethan Banville sono anche produttori esecutivi insieme a Carl Faruolo e Michael Zoumas, in partnership con Atomic Cartoons.