Oceania 2: un nuovo spot regala un'anticipazione di una delle canzoni del film

Oceania 2 arriverà a novembre nei cinema e un nuovo spot condiviso online regala una piccola anticipazione di uno dei brani originali della colonna sonora.

La canzone si intitola We're Back e accompagna le immagini in cui si vede la giovane protagonista tornare a casa, dove la sta attendendo la sorellina che non sembra affatto felice della sua "lunga" assenza.

Coda racconterà Oceania 2

Il sequel avrà al centro la giovane protagonista Vaiana mentre cerca di assumere il suo nuovo ruolo di leader nella sua comunità, riprendendo la storia ambientata alla fine del primo capitolo.

I protagonisti del film animato Oceania 2 saranno nuovamente Dwayne "The Rock" Johnson e Auli'i Cravalho.

Vaiana e Maui, si riuniscono inoltre per compiere un nuovo viaggio insieme a un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai suoi antenati, la ragazza deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania, in acque pericolose e da tempo perdute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

Il cast di Oceania 2

Tra gli attori impegnati come doppiatori c'è anche il ritorno delle star Rachel House (la nonna di Vaiana, Tala), Temuera Morrison (il padre Capo Tui) e Nicole Scherzinger (la madre Sina). Tra i doppiatori ci sono poi Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che interpretano rispettivamente i nuovi membri dell'equipaggio, Moni, Kele e Loto.

Oceania 2: svelato il nuovo potente villain del sequel

Awhimai Fraser dà voce al nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey interpreta l'antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda presta la voce all'adorante e adorabile sorellina della protagonista, Simea. Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre.

La regia del sequel è firmata da David G. Derrick Jr, Jason Hand e Dana Ledoux Miller, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Jared Bush.

La colonna sonora è stata composta da Mark Mancina e Opetaia Foa'i, in collaborazione con Abigail Barlow ed Emily Bear.