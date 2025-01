The Rock condivide un nuovo video in cui viene truccato dalle figlie: "Non saranno piccole per sempre"

L'attore Dwayne Johnson ha condiviso un divertente video in cui mostra l''opera d'arte' realizzata dalle sue figlie con il make up.

Dwayne Johnson ha condiviso online il trucco creato per lui dalle sue figlie durante una sessione di make up non richiesta, ma a quanto pare molto gradita.

The Rock è ritratto nel filmato mentre si lascia trasformare dalle bambine, ma i fan non devono lasciarsi ingannare dall'espressione non particolarmente felice e dalla canzone scelta per accompagnare le immagini.

Lo 'sconforto' di The Rock

L'attore ha scritto su Instagram che le bambine gli hanno fatto una richiesta che ha accettato, forse non consapevole delle possibili conseguenze.

Dwayne Johnson, nel post sulle note di The sound of silence, ha scritto: "Quello che è iniziato con i miei due tornado, Jazzy & Tia quando hanno chiesto: 'Papà, possiamo metterti solo un po' di ombretto' e con me che rispondo 'sì, ma fate in fretta e fatelo cool perché devo andare in palestra".

La star del cinema ha aggiunto: "Lo so che non saranno sempre piccole o preferiranno trascorrere del tempo con il loro papino quando saranno più grandi, ma saranno sempre le mie bambine, quindi accetterò questo abuso per tutto il giorno, fatevi avanti".

I divertenti precedenti

Due anni fa Lauren Hashian, la moglie di Dwayne, aveva già immortalato Jasmine e Tiana mentre truccavano il marito.

Anche in quell'occasione le bambine avevano scelto il momento peggiore della giornata perché la star aveva un meeting su zoom in circa dieci minuti. La star di Hollywood si era ritrovata con il volto completamente dipinto di rosa e dei baffi dipinti, situazione che lo ha obbligato a cancellare l'incontro online e a trascorrere delle ore cercando di togliersi dal volto il trucco.

Un anno prima, nel 2002, il protagonista del reboot di Jumanji, si era lasciato trasformare da Jasmine, indossando anche una parrucca colorata poco prima di Natale. La bambina aveva dichiarato che il padre era davvero bello, esprimendo tutto il suo entusiasmo per il risultato ottenuto.