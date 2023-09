OceanGate Titan: la tragedia del sommergibile diventa un film

La tragedia del sommergibile OceanGate Titan diventerà un film prodotto da MindRiot Entertainment in collaborazione con E. Brian Dobbins.

La sceneggiatura sarà firmata da Justin MacGregor e Jonathan Keasey.

La tragedia avvenuta vicino al Titanic

Nel mese di giugno il sommergibile è scomparso durante un'immersione vicino ai resti del Titanic nell'Oceano Atlantico dopo 1 ora e 45 minuti dall'inizio dell'escursione. Non sapendone il destino, il mondo è rimasto in attesa di scoprire se le cinque persone a bordo erano vive mentre era iniziata una corsa contro il tempo per provare in caso a salvarle prima che finisse l'ossigeno a loro disposizione.

Quattro giorni dopo, vicino al relitto del Titanic sono stati individuati dei resti dell'Oceangate Titan, confermando così che il sommergibile era imploso.

Titanic, James Cameron smentisce le voci "offensive": Non dirigerò un film sul dramma del sommergibile Titan"

A bordo c'erano l'uomo di affari britannico Hamish Harding, il britannico-pachistano Shahzada Dawood e suo figlio diciannovenne Suleman, l'ex sommozzatore francese Paul-Henry Nargeolet, e il CEO di OceanGate, Stockton Rush.

James Cameron, un mese dopo il disastro, aveva totalmente negato il suo interesse a realizzare un film sulla tragedia.