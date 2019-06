Oblivion Song di Robert Kirkman diventerà un film Universal Pictures

Lucca 2017: uno scatto di Robert Kirkman all'incontro con la stampa

Oblivion Song, serie a fumetti creata da Robert Kirkman, diventerà un film per il grande schermo. Il progetto, come riporta Comicbook.com, sarà frutto della collaborazione tra Universal Pictures e Skybound e avrà tra i produttori lo stesso Kirkman mentre la sceneggiatura è stata affidata a Sean O'Keefe, autore di recente dello script per Wonderland di Peter Berg.

La trama di Oblivion Song di Robert Kirkman, già autore di The Walking Dead, è ambientata in una enorme area urbana di Philadelphia che per via di un cataclisma passato alla Storia come la Trasposizione è sparita in una dimensione aliena popolata da creature mostruose, portandosi dietro più di 300 mila cittadini americani. A dieci anni da quegli eventi, il passaggio tra le due dimensioni è chiuso, la vita è andata avanti ma il dolore per chi è scomparso è ancora vivido nei cuori di chi è sopravvissuto. Ma Nathan Cole, uno scienziato molto sveglio, è riuscito a trovare il modo di passare tra le due parti, e inizia così a portare indietro tutte le persone che si trovano in quel mondo extraterrestre che ha preso il nome di Oblivion. Ed è pronto a correre ogni rischio.

Il film, il secondo ad essere trasposto al cinema dopo Invincible, sarà prodotto dalla squadra di Skybound, che include oltre a Kirkman, il produttore esecutivo di The Walking Dead, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il vice presidente esecutivo della Universal, Jon Mone e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno invece il lavoro per il loro studios. Cast e date di uscita non sono state ancora divulgate.