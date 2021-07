Oblivion Song: il film tratto dalla graphic novel di Robert Kirkman è ancora in fase di sviluppo

Il film tratto da Oblivion Song, la graphic novel creata da Robert Kirkman, è stato annunciato nell'estate 2019 e, dopo due anni, i fan sono ancora in attesa di un aggiornamento.

L'artista, durante il suo panel al Comic-Con@Home 2021, ha ora spiegato perché non sono emerse ulteriori notizie.

Robert Kirkman, rispondendo a una domanda sul film di Oblivion Song, ha sottolineato: "Vorrei potervi dire tutto, ma ogni tanto succede qualcosa di super eccitante e poi svanisce, e se stessimo costantemente aggiornando tutti su ogni cosa che accade nel dietro le quinte sarebbe estremamente frustrante per chiunque".

L'autore del fumetto ha quindi aggiunto: "Per questo motivo non lo faremo, dovremo aspettare fino a quando ci sono delle cose certe, che vanno avanti, che si avvicinano ad avvenire realmente prima di poter davvero rivelarle. Ed è per questo che i progetti rimangono a volte in fase di sviluppo così a lungo".

La storia di Oblivion Song è ambientata in una enorme area urbana di Philadelphia che per via di un cataclisma passato alla Storia come la Trasposizione è sparita in una dimensione aliena popolata da creature mostruose, portandosi dietro più di 300 mila cittadini americani. A dieci anni da quegli eventi, il passaggio tra le due dimensioni è chiuso, la vita è andata avanti ma il dolore per chi è scomparso è ancora vivido nei cuori di chi è sopravvissuto. Ma Nathan Cole, uno scienziato molto sveglio, è riuscito a trovare il modo di passare tra le due parti, e inizia così a portare indietro tutte le persone che si trovano in quel mondo extraterrestre che ha preso il nome di Oblivion. Ed è pronto a correre ogni rischio.

I film dovrebbe essere prodotto da Skybound in collaborazione con Universal.