Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor svela quando sarà ambientata la serie

Obi-Wan Kenobi sarà il protagonista di una nuova serie tv e il protagonista Ewan Mcgregor ha condiviso qualche dettaglio dell'atteso progetto destinato a Disney+.

L'interprete del cavaliere jedi, durante un'intervista rilasciata a Men's Journal, ha spiegato di essere alla conoscenza del progetto da molto tempo e di aver dovuto mantenere la segretezza: "Per quattro anni ho dovuto mentire alle persone!". Ewan McGregor ha poi spiegato in che periodo sarà ambientata la nuova storia ambientata nel mondo di Star Wars: "Gli eventi si svolgono tra Episodio III ed Episodio IV". La scelta degli autori sembra quindi quella di mostrare Obi-Wan Kenobi dopo il passaggio di Anakin, il suo padawan, al lato oscuro della Forza e la distruzione degli altri cavalieri jedi. L'attore ha spiegato: "Sarà interessante prendere un personaggio che conosciamo in un modo e mostrarlo... Beh, il suo arco narrativo sarà piuttosto interessante".

Ewan ha proseguito ricordando che Obi-Wan è sopravvissuto al massacro dei cavalieri jedi avvenuto al termine del terzo episodio della saga: "Si tratta di qualcosa di piuttosto duro da superare".

La star ha infine spiegato che il personaggio mostrato nello show destinato alla piattaforma di streaming sarà più vicino alla versione interpretata in Guerre Stellari da Alec Guinness: "Sono più grigio e la mia età si sta avvicinando alla sua".

La serie dedicata a Obi-Wan Kenobi sarà composta da sei episodi della durata di un'ora e la regia è stata affidata a Deborah Chow, già dietro la macchina da presa in occasione di The Mandalorian, il primo show ambientato nell'universo di Star Wars.