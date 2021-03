Robert Downey Jr. ricoperto di slime ai Kids' Choice Award (VIDEO)

Pioggia di slime per Robert Downey Jr. ai Kids' Choice Awards, che porta a casa il premio come Favorite Movie Actor per Dolittle.

Un altro premio si aggiunge alla collezione di Robert Downey Jr., che questa notte ai Nickelodeon Kids' Choice Awards ha trionfato nella categoria Favorite Movie Actor, venendo poi ricoperto di slime verde come è solito fare con i vincitori della serata.

Si è tenuta ieri, sabato 13 marzo, la trentaquattresima edizione dei Kids Choice Award di Nickelodeon, svoltasi per mezzo di una cerimonia virtuale come richiedono i tempi. E tra i vincitori incoronati - pardon, ricoperti di slime - durante la serata abbiamo visto tra i vincitori anche Wonder Woman 1984 come Favorite Movie, Millie Bobby Brown come Favorite Movie Actress e Favorite Female TV Star, e ovviamente, Robert Downey Jr., che si è conteso il titolo di attore preferito dal pubblico con Adam Sandler (Hubie Halloween), Chris Pine (Wonder Woman 1984), Will Ferrell (Eurovision Song Contest), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) e Jim Carrey (Sonic The Hedgehog).

"E voi pensavate che solo Hulk potesse diventare verde? Davvero, che onore vincere questo @KidsChoiceAwards 'Favorite Movie Actor'... Ma nulla di ciò sarebbe possibile senza di voi. Grazie, dal più profondo del mio cuore verde slime. #KCA".

Questo è il terzo Kids Choice Award vinto dall'attore di Dolittle, che in precedenza aveva trionfato nelle categorie Favorite Male Butt Kicker per Iron Man 3 (2014) e Favorite Superhero per Avengers Infinity War (2019).