Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti

Il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci si chiama Stefano Coletti: lo testimoniano alcune foto postate qualche mese fa dal pilota ed agente immobiliare 32enne. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che sembra essere profondamente innamorato dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Stefano è nato nel 1989, è un pilota monegasco e ha gareggiato per varie case automobilistiche, dalla Renault alla Bmw. Secondo quanto dichiarato da entrambi la loro amicizia sarebbe diventata qualcosa di più solo di recente: di conseguenza la motivazione alla base dei gesti risalenti al periodo precedente all'inizio della loro relazione sarebbe stata semplicemente l'amicizia.

Coletti ha iniziato a correre sui Go-Kart a soli 14 anni, ha debuttato nella formula BMW a 16 anni ed in seguito ha partecipato alle finali mondiali in Bhrain. Nel 2006 ha poi debuttato nella formula Renault per poi approdare alla Formula 3. Come già accennato in precedenza, Stefano lavora anche nell'immobiliare di lusso e, osservando il suo sito ufficiale, sembra piuttosto evidente che sappia il fatto suo anche in questo campo.

La didascalia di una foto pubblicato lo scorso maggio sul profilo Instagram del settimanale Gente recita: "Le indiscrezioni si rincorrevano da un po': ecco le prime immagini che la ritraggono con il pilota monegasco Stefano Coletti, vicini vicini, un cuore rosso pubblicato da lui. E un tatuaggio di Stefano appena fatto, 'Sei l'epicentro del mio terremoto', la stessa dedica che Elisabetta aveva ricevuto da un aereo al Grande Fratello VIP."