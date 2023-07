Nunzio Giuliano: la storia dell'uomo che si ribellò alla camorra diventerà un film

"Ragazzi ribellatevi a un destino scritto da altri. Studiate". A pronunciare queste parole è Nunzio Giuliano, della famigerata famiglia malavitosa del quartiere di Napoli, Forcella. La sua storia diventerà un film grazie a Mad Entertainment, la factory creativa e produttiva, fondata a Napoli nel 2010 da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo e Lorenza Stella, che vive nel cuore di Napoli, negli storici appartamenti dove Vittorio De Sica girò "L'oro di Napoli" e "Matrimonio all'italiana".

Negli anni '80, dopo la morte per droga del figlio diciassettenne, si dissocia dalla camorra, prendendo le distanze dalla sua vita precedente e da qualunque affare del clan. E comincia la sua battaglia per tenere i giovani lontano dalla malavita, con interventi nelle chiese e nelle scuole, oltre che a interviste e appelli in TV. Viene ucciso il 21 marzo 2005 in un agguato in via Tasso a Napoli.

Il suo ideale testamento è raccolto nel libro postumo "Diario di una coscienza. Io Nunzio Giuliano", curato da Maria Rosaria Rivieccio e Roberto Marrone con prefazione di Aldo Masullo e di Corrado Gabriele, pubblicato dall'amico editore Tullio Pironti. Un libro potente con le parole appassionate scritte da Nunzio che invita i capi dei clan a collaborare con la giustizia e consegnarsi allo Stato. Il produttore Luciano Stella annuncia l'acquisizione dei diritti del libro per realizzare un film sulla storia del ribelle dei Giuliano, un progetto a cui pensa da quando Nunzio fu ucciso, in pieno centro a Napoli.

Mad Entertainment ha al suo attivo l'Oscar europeo per "L'arte della felicità" di Alessandro Rak; due David di Donatello per "Gatta cenerentola" di Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone; cinque Nastri d'Argento e il David di Donatello a Francesco Di Leva per "Nostalgia" di Mario Martone. Attualmente Mad Entertainment è impegnata nella post-produzione del documentario "Posso entrare?" di Trudie Styler con Rai Cinema, del film "Caracas" di Marco D'Amore con Toni Servillo, coprodotto con Picomedia e Vision, nella preparazione del lungometraggio animato "Sono ancora vivo" di Roberto Saviano, in coproduzione con Lucky Red, e ha ultimato il lungometraggio "Rossosperanza" di Annarita Zambrano, prodotto con Rai Cinema.