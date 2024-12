Finalmente c'è un aggiornamento incoraggiante su un'attesa serie Marvel

C'è stato un importante sviluppo su Nova, progetto della Marvel in lavorazione per Disney+ ormai da diversi anni. L'ex showrunner di Criminal Minds Ed Bernero è salito a bordo come autore e showrunner della serie, incentrata sul personaggio di Richard Rider alias Nova.

Bernero sostituisce lo sceneggiatore di Moon Knight Sabir Pirzada, che era stato inizialmente scelto come autore principale quando il progetto era stato messo in cantiere due anni e mezzo fa.

All'epoca non era chiaro se sarebbe stato sviluppato come lungometraggio o come serie limitata; da allora Nova ha preso la direzione di una serie per lo streaming.

Nova, un'immagine del personaggio nei fumetti Marvel

Chi è Nova nei fumetti Marvel?

Si tratta di un personaggio apparso per la prima volta in un numero del 1976 di Super Adventures come membro della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corps, per la quale ha acquisito abilità sovrumane, tra cui forza, volo e resistenza alle ferite.

Nova: svelati la trama e i primi dettagli della serie Disney+ sul personaggio Marvel

Sebbene il personaggio non abbia avuto molti scontri con alcune delle figure principali del MCU attuale o passato, ne ha avuti con gli Skrull, che hanno un ruolo importante nei progetti Marvel recenti e futuri, tra cui Captain Marvel e la serie limitata Secret Invasion.

Bernero è stato produttore esecutivo e showrunner della serie drammatica Criminal Minds della CBS e ha anche co-creato e prodotto esecutivamente lo spinoff Criminal Minds Suspect Behavior, andato in onda per una stagione sulla CBS. Prima di Criminal Minds, è stato co-creatore e produttore esecutivo di Third Watch della NBC. Ha inoltre creato e prodotto esecutivamente la serie drammatica poliziesca Crossing Lines.