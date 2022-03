Nova debutterà nel MCU, in fase di sviluppo un nuovo progetto

Nova, ovvero Richard Rider, dopo molta attesa da parte dei fan dei fumetti, arriverà nel Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio sarà al centro di un progetto in fase di sviluppo che verrà scritto da Sabir Pirzada.

Lo sceneggiatore di Moon Knight, serie in arrivo su Disney+ il 30 marzo, si occuperà quindi di delineare la storia che approderà poi sugli schermi, anche se non è stato svelato se si tratterà di un film o di una serie tv.

Nova ha debuttato per la prima volta in un numero di Super Adventures del 1966 mostrandolo come un membro della polizia intergalattica conosciuta con il nome di Nova Corps, situazione che gli ha permesso di ottenere delle capacità sovrannaturali tra cui una forza superiore, la capacità di volare e la resistenza agli infortuni. Il personaggio si è scontrato più volte contro gli Skrull, che saranno al centro del sequel di Captain Marvel e della serie Secret Invation.

Sabir Pirzada si è recentemente occupato degli script di Moon Knight, ottenendo quindi la fiducia di Kevin Feige, che sarà produttore del nuovo progetto, e dei vertici della Marvel.