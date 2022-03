Not To Forget, il film di Valerio Zanoli premiato all'Italia Film Festival di Los Angeles

Marzo sarà anche il mese degli Oscar, ma ci sono pellicole che si stanno facendo strada anche in altre kermesse come Not To Forget di Valerio Zanoli, che ha conquistato Los Angeles all'Italia Film Festival.

La pellicola che può vantare la presenza di ben cinque Premi Oscar nel cast - Louis Gossett, Olympia Dukakis (nella sua ultima performance prima della sua scomparsa), Cloris Leachman, Tatum O'Neal e George Chakiris - è stata scelta per aprire le danze nella prima giornata di proiezioni, ma non solo: film e regista sono anche stati i recipienti di un prestigioso premio, l'Excellence Award.

No To Forget, che ha alla base un accurato lavoro di ricerca sull'Alzhaimer (la produzione ha chiesto consulenza a diverse persone e organizzazioni che vi hanno quotidianamente a che fare), vuole raccontare la malattia attraverso il viaggio di Chris (Tate Dewey) un ragazzo costretto a prendersi cura della nonna affetta da Alzheimer. Inizialmente le intenzioni di Chris non sono delle migliori, ma i recenti avvenimenti lo porteranno a mettere in discussione il suo passato e i suoi reali sentimenti.

"Sincero e commovente" ed "eccezionale" sono solo alcuni degli elogi ricevuti dalla pellicola, il cui obiettivo è quello di farci riflettere non solo sulla sofferenza di chi soffre di Alzheimer, ma anche di chi li accompagna durante un percorso così doloroso, come la figura del caregiver, o i paranti e gli amici.

"Sono fermamente convinto che fare film possa e dovrebbe essere un modo per fare la differenza. Si chiama indusytria cinematografica, ma si può guadagnare pur avendo un impatto sulla realtà. È per questo che ho dato vita al progetto Let's Make a Difference e ho prodotto dei film che possano aiutare a sensibilizzare le persone e raccogliere fondi per cause importanti come malattie, disturbi alimentari, bullismo e i senza tetto" ha infatti affermato il regista "Not To Forget, però, non è solo un film sull'Alzheimer. Il suo protagonista è Chris. Non la nonna, ma il giovane ragazzo che finisce con l'essere chi si occuperà di lei, e che nel frattempo troverà una nuova fede, un nuovo significato nella famiglia e... sé stesso".