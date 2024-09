Nosferatu: il vampiro di Bill Skarsgård è avvolto nelle tenebre nel nuovo poster del film di Robert Eggers

Bill Skarsgård è pronto a tornare sul grande schermo nel ruolo iconico di Nosferatu nel nuovo film di Robert Eggers. La produzione sta lentamente avviando la campagna marketing, iniziando a svelare qualcosa in più sul film con nuove immagini e l'oscuro poster.

Un manifesto che inevitabilmente si concentra solo sul terrificante protagonista. Avvolto nell'oscurità, il poster conferisce il giusto mix di mistero e inquietudine con il profilo di Skarsgård che indossa un pesante mantello, con la testa calva e lunghe dita.

Principe della notte

Il film è molto atteso anche perché diretto da Robert Eggers, considerato un maestro dei film dark in costume, e acclamato per opere come The Witch, The Lighthouse e The Northman. Anche per questo motivo, i fan sono impazienti di scoprire in che modo il regista ha realizzato la nuova versione del classico del cinema horror di Murnau.

Bill Skarsgård ha descritto con queste parole il suo personaggio nel film di Eggers:"Lui è disgustoso. Ma è molto sessualizzato. Si gioca con un feticismo sessuale legato al potere del mostro e all'attrazione che suscita in te. Si spera che tu possa esserne un po' attratto e disgustato dalla tua stessa attrazione al tempo stesso".

Nosferatu viene descritto come un racconto gotico di ossessione, amore, seduzione e paura. Ambientato nel 1800, il lungometraggio dovrebbe rimanere pressoché fedele alla storia originale di Dracula, che segue le vicende di un uomo di nome Thomas Hutter, inviato dal suo capo per aiutare il proprietario di un castello con alcune pratiche burocratiche per una nuova casa. Le cose cambiano quando il Conte Orlok si accorge della moglie di Hutter, Ellen, e rimane colpito dalla sua bellezza.

Il cast del film include anche Nicholas Hoult nel ruolo di Thomas Hutter, Lily Rose Depp nel ruolo di Ellen Hutter, Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Friedrich Harding, Emma Corrin nel ruolo di Anna Harding e Willem Dafoe nel ruolo di Albin Eberhart Von Franz.