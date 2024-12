Nosferatu, Nicholas Hoult ha rischiato di essere attaccato dai lupi sul set: "Ecco la vera paura"

Ospite dell'ultima puntata del Late Night with Seth Meyers lo scorso 23 dicembre, Nicholas Hoult ha raccontato un aneddoto spaventoso in merito alla lavorazione di Nosferatu di Robert Eggers.

Il conduttore ha sottolineato come nel film appaia spesso spaventato e Hoult ha raccontato che ogni volta che nella vita si è spaventato ha manifestato soltanto interiormente questo stato d'animo. Esprimere terrore esternamente in questo film per lui è stato particolarmente difficile.

Nicholas Hoult inseguito dai lupi

Uno dei momenti particolarmente terrificanti della lavorazione di Nosferatu, per Nicholas Hoult, è stato l'inseguimento da parte dei lupi. In una sequenza Thomas Hutter, il personaggio di Hoult, fugge da una finestra nel tentativo di scappare dai lupi.

Nicholas Hoult in una scena di Nosferatu

Cosa sarebbe successo se i lupi fossero riusciti a raggiungerlo? Ecco la risposta di Hoult:"Non sapevo cosa potesse succedere se non fossi riuscito ad aprire la finestra? Cosa sono addestrati a fare?"

L'inseguimento dei lupi in Nosferatu

La troupe si preparava a girare la scena e nel frattempo i lupi venivano trattenuti lontani da Hoult:"Correvo sul posto per caricarmi prima della ripresa e loro venivano trattenuti con dei guinzagli. Abbaiavano, con la morte negli occhi, volevano mangiare".

Nel corso di una ripresa, Nicholas Hoult ha raccontato di essere riuscito ad uscire a malapena dalla finestra mentre i lupi venivano lasciati liberi; un ciak inutilizzabile perché, a detta del regista, Hoult aveva una faccia buffa: per l'attore era semplicemente reale terrore.

Nosferatu di Robert Eggers arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 1° gennaio.