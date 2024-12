Nosferatu, lo strano ringraziamento a SpongeBob da parte di Robert Eggers

Il regista di Nosferaru, Robert Eggers, e tutto il cast del film, hanno fatto un'improbabile ringraziamento a SpongeBob, ecco perché il cartone è stato così importante per la pellicola

Il regista Robert Eggers ha fatto un'improbabile ringraziamento ad un personaggio che sarebbe stato impossibile accostare al film horror del vampiro ed in vista dell'uscita di Nosferatu: ovvero SpongeBob.

Alla prima del film a Los Angeles, giovedì, The Hollywood Reporter ha chiesto a Eggers se sapeva che il cartone animato di Nickelodeon ha fatto conoscere a molti bambini l'iconico vampiro. Nosferatu (noto anche come Conte Orlok) ha fatto diverse apparizioni nello show.

Il regista ha confermato di conoscere SpongeBob e ha spiegato: "Quando ero bambino c'era un programma chiamato Muppet Babies che trasmetteva piccoli spezzoni del Fantasma dell'Opera di Lon Chaney e le prime versioni di Cyrano de Bergerac e altre cose; quello strano cartone animato mi ha fatto conoscere molti film che ho guardato quando ero un po' più grande grazie ai ricordi di Muppet Babies. Quindi, grazie SpongeBob".

Nosferatu: il ringraziamento a SpongeBob da parte del cast

Anche la star Nicholas Hoult si è espresso sul fenomeno, scherzando sul fatto che non ha mai visto Spongebob, ma ha detto: "Devo tornare a guardare altri SpongeBob. Mi piace che la gente si sia avvicinata a questo film e spero che questo sia una reintroduzione in un modo diverso".

La versione di Eggers di Nosferatu vede Bill Skarsgard trasformarsi nel terrificante vampiro, infatuato di una giovane donna tormentata (interpretata da Lily-Rose Depp). Il look di Skarsgard è stato in gran parte tenuto nascosto nel trailer e nel materiale promozionale del film, ma l'attore ha dichiarato di essere eccitato per la liberazione di questa bestia.

"Ogni volta che si gira un film e si interpreta un personaggio, è molto privato, è un rapporto molto intimo che si ha con il film", ha continuato l'attore. "È tuo finché non viene distribuito e poi non è più tuo, è del mondo. Quindi, in un certo senso, è una prima ma è anche un funerale".

Lily-Rose Depp ha aggiunto di essere rimasta sbalordita nel vedere Skarsgard nel suo personaggio per la prima volta, e la co-protagonista Emma Corrin gli ha fatto eco:

"È una tale trasformazione, non si vede affatto Bill; eppure, lui è in grado di portare una tale profondità umana e qualità al personaggio, è notevole". Il team si è anche espresso sull'uscita del film horror il giorno di Natale, e Eggers ha scherzato: "Portate sicuramente tutta la famiglia, più giovani sono meglio è".

"Spero proprio che la gente venga a passare le mattine di Natale con noi nei cinema", ha detto la Depp. "Questo questo film è incredibilmente coinvolgente e traspirante e credo che sia la cosa più divertente che si possa fare a Natale: andare al cinema e lasciarsi trasportare in un altro mondo".