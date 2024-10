Noryang: la battaglia finale, il kolossal coreano in anteprima al Romics 2024

Appuntamento al Romics 2024 per godere dell'epica coreana. Il 6 ottobre alle ore 18:00 la fiera del fumetto e dell'intrattenimento di Roma ospita un'anteprima eccezionale: Noryang - L'ultima battaglia. Diretto da Kim Han-min, già autore di successi storici come L'impero e la gloria, il colossal coreano concluderà la trilogia storica che celebra le gesta dell'ammiraglio Yi Sun-sin, figura cardine nella storia della Corea.

Ambientato nel 1598, Noryang - L'ultima battaglia ricostruisce l'ultima grande battaglia navale del celebre ammiraglio durante la guerra Imjin, dove la flotta coreana affrontò un esercito giapponese imponente nelle acque di Noryang, nel tentativo di impedire una loro ritirata. Il racconto delle gesta eroiche del personaggio storico è supportato da incredibili effetti speciali e da una narrazione tesa e ricca di suspence.

Dopo l'anteprima al Romics, Noryang - L'ultima battaglia uscirà il 22 ottobre per l'acquisto o il noleggio su Sky, Amazon, Google Play e TIMVISION.

La sinossi

Prima di morire, il cancelliere Toyotomi Hideyoshi ordina il ritiro dalla Corea delle forza giapponesi. Tuttavia, l'ammiraglio Yi sun-sin (Kim Yun-seok) non crede alla buona fede dell'esercito invasore e teme che lasceranno una scia di sangue e vittime dietro il loro ritiro. Così decide di stanarli nello stretto di Noryang. Ad accorrere in suo aiuto c'è la flotta cinese di Chen Lin (Jung Jae-young), che ha comunque riscosso tangenti dai giapponesi in cambio di una via d'uscita sicura.