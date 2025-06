Norvegia-Italia, diretta TV e streaming: orario, classifica e formazioni del match valido per i Mondiali 2026

Tutto pronto per la sfida tra Norvegia e Italia, in programma oggi 6 giugno 2025 a Oslo, per la prima partita degli azzurri nel girone I di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Questa sera, venerdì 6 giugno 2025, l'Italia affronta la Norvegia a Oslo nel primo match del girone I delle qualificazioni ai mondiali 2026 che saranno ospitati da tre paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Gli scandinavi sono in testa alla classifica avendo vinto i due incontri fin qui disputati. Per gli azzurri si tratta del loro esordio nella competizione, una sconfitta scaverebbe un solco tra le due squadre. L'ultima apparizione dell'Italia ai Mondiali di calcio risale ormai al 2014. Scopri dove seguire la partita in diretta TV e streaming,

Dove si gioca Norvegia-Italia

La partita si svolgerà all'Ullevaal Stadion di Oslo, lo stadio nazionale norvegese con una capienza di circa 25.572 posti. È la sede abituale delle partite casalinghe della nazionale norvegese e rappresenta un impianto moderno e simbolico per il calcio scandinavo.

Orario e dove vedere la partita

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e sarà disponibile anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay. Gli appassionati potranno quindi seguire l'incontro sia in televisione che online, per non perdere neanche un minuto di questa importante sfida.

Mateo Retegui centravanti dell'Atalanta e della nazionale di calcio

Probabili formazioni

La Norvegia, guidata da Ståle Solbakken, potrebbe scendee in campo con un 4-3-3 composto da: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth.

Per l'Italia, il commissario tecnico Luciano Spalletti dovrebbe schierare un 4-3-3 con Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui.

Contesto e aspettative

L'Italia inizia il suo percorso nelle qualificazioni mondiali con una trasferta impegnativa contro una Norvegia determinata a conquistare un posto nella fase finale del torneo. Gli Azzurri puntano a ottenere un risultato positivo per partire con il piede giusto nel girone I, che comprende anche Israele, Estonia e Moldavia. Il primo posto nel girone permette l'accesso diretto alla fase finale mondiale. Il secondo posto, infatti, spalancherà le porte ai playoff.

Classifica Girone I