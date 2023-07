Non sono una signora: Vip eliminati e la vincitrice della terza puntata dello show

Ieri 13 luglio è andata in onda la terza puntata di Non sono una signora: ecco chi è stato eliminato e chi ha vinto

Ieri 13 luglio la prima serata di Rai 2 è stata occupata da Non sono una signora, il programma dove personaggi del mondo dello show business si esibiscono come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta. La puntata è stata vinta da Ayumi Flambè è lei la terza Drag Queen ha guadagnarsi la finale, ma alla fine c'è stato un colpo di scena. Ecco chi ha vinto e chi ha perso.

Le identità delle Drag Queen di Non sono una signora del 13 luglio

Anche ieri sera 5 personaggi "misteriosi" si sono sfidati davanti al panel Vip composto da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D'Avena, e alla giuria di cui fanno parte tre Drag Queen: Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. La prima concorrente ad essere eliminata è stata Lupita Showbiz, interpretata da Costantino Vitagliano.

La seconda eliminata è stata Minnie Blanche, che ha perso la sfida diretta contro Drag Ayumi Flambè. La Drag sconfitta ha rivelato la sua identità, si trattava dell'attore e comico Giampaolo Gambi.

La sfida successiva ha messo di fronte Meusa Du Champ e Saetta Mc Dawn, con quest'ultima che è stata eliminata dal programma. Sotto il trucco e parrucco della Drag si nascondeva Francesco Oppini, figlio della conduttrice Alba Parietti.

Nell lipsync finale si sono sfidate Meusa Du Champ e Ayumi Flambè con quest'ultima che ha raggiunto in finale le vincitrici delle due puntate precedenti, ovvero She Funk e il duo The Nancies hanno.

Meusa Du Champ, comunque, non ha rivelato la sua identità, la giuria Vip, con un colpo di scena, ha deciso di premiarla mandandola in finale. Le loro identità sono per ora segrete.