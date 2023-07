Non Sono Una Signora, vincono The Nancie: ecco le identità svelate durante la finale

Ieri 27 luglio è andata in onda la finale di Non sono una signora: ecco chi erano The Nancie, vincitrici della prima edizione del programma.

Ieri 27 luglio in prima serata su Rai 2 è andata in onda la finale di Non sono una signora. Le vincitrici della prima edizione del programma sono The Nancies, ovvero il duo comico napoletano formato da Gigi e Ross. Il travagliato programma, la cui messa in onda ha subito vari spostamenti, ieri sera ha svelato l'identità di tutte le finaliste. Nell'ultima puntata Amanda Lear ha sostituito Mara Maionchi nel panel dei Vip.

Anche ieri sera il programma è iniziato con il Catwalk, la prova che prevede una sfilata in passerella con accompagnamento musicale. La prima Drag Queen eliminata è stata Ayumi Flambè. Il vip che ha giocato nel programma di Alba Parietti era Simone Montedoro, attore romano che in passato ha partecipato anche a Il Cantante Mascherato.

La seconda prova ha visto sfidarsi The Nancies e Energy Crisis da una parte e Meusa Du Champ e She Funk dall'altra. Ad uscire dal gioco e rivelare la loro identità sono state Energy Crisis e Meusa. Sotto i panni della prima Drag si nascondeva Enzo Paolo Turchi.

Il trucco e parrucco di Meusa Du Champ invece nascondeva l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, che recentemente ha partecipato anche a L'Isola dei Famosi.

La prima finale di Non sono una signora

Nella finale si sono sfidate She Funk e The Nancies. Anche qui, come nelle precedenti serate, le due finaliste hanno tenuto il loro discorso per la vittoria prima di esibirsi con il cavallo di battaglia.

L'ultimo atto ha visto trionfare The Nancies, ovvero il duo comico Gigi e Ross. Il ballerino Andrea Muller è salito sul secondo gradino del podio. Entrambe le identità erano state ampiamente scoperte dal pubblico che ha commentato sui social il programma in queste settimane.