Non sono una signora, stasera su Rai 2 lo show con Alba Parietti: anticipazioni della quarta puntata

Stasera 20 luglio, su Rai 2, torna Non sono una signora lo show incentrato sull'arte performativa delle Drag Queen. Il programma condotto da Alba Parietti è l'adattamento italiano di Make Up Your Mind. Anche in questa terza puntata cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura si esibiranno come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta. Durante lo show, le star si impegneranno a mantenere segreta la propria identità, come succede per Il cantante mascherato.

Conduttrice e Panel dei giurati VIP

Alba Parietti, conduttrice del programma, sarà affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D'Avena, che costituiranno il "panel vip" di Non sono una signora. A loro il compito di indovinare l'identità dei personaggi famosi, che si celano dietro il travestimento Drag al termine di ogni performance.

Giura del programma

A giudicare invece le performance dei concorrenti, e a stabilire chi per ogni sfida dovrà abbandonare il programma, sarà una giuria di Drag professioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di 'Miss Continental', star di 'Make Up Your Mind' Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre 10 anni.

Come funziona Non sono una signora

In ogni puntata, i 5 personaggi "misteriosi" si sfideranno in una gara a eliminazione, che prevede delle performance nelle discipline più iconiche del mondo Drag come il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, il ballo in stile vogueing, che consiste nell'imitare le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate, simboleggiate dalle copertine del noto magazine "Vogue", da cui la danza prende il nome; e infine, la sfida di canto in lipsync. Il pubblico da casa e il "panel vip" in studio dovranno stare allerta perché gli indizi sulle identità dei concorrenti possono nascondersi ovunque.

I Vip che hanno partecipato al programma

Nella prima puntata

Rocco Siffredi ha vestito i panni di Eva Lungherya. Patrizio Rispo era Varenne Soleil. Gigliola Yard era Lorenzo Amoruso. Isla Rodrigua era attore spagnolo Sergio Muniz.

Nella seconda puntata

Fabio Fulco era Angelika. Roberta Capua ha vestito i panni di Vulcanya. Paolo Ciavarro e Filippo Nardi erano

Anna Legend e Vivienne Smokes

Nella terza puntata

Costantino Vitagliano, Minnie Blanche e Giampaolo Gambi.

Le vincitrici

She Funk ha vinto la prima puntata, secondo il pubblico del web sotto il trucco e parrucco della Drag si nasconderebbe Andreas Muller.

The Nancies hanno vinto la seconda puntata. Gli indizi fanno pensare al duo partenopeo formato da Gigi e Ross.

Ayumi Flambè ha vinto la terza puntata, ma, la giuria Vip ha deciso di mandare in finale anche Meusa Du Champ.