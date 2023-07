Non sono una signora: ecco i Vip eliminati e le vincitrici della seconda puntata dello show

Ieri 6 luglio è andata in onda una nuova puntata di Non sono una signora: ecco chi è stato eliminato e chi ha vinto

Ieri su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Non sono una signora, il programma dove personaggi del mondo dello show business si esibiscono come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta. La puntata del 6 luglio è stata vinta dal duo The Nancies, che il pubblico dei social ha individuato come Gigi e Ross, ma la loro identità non è stata rivelata. Ecco chi ha vinto e chi ha perso.

Le identità delle Drag Queen di Non sono una signora

La prima Drag Queen ad essere svelata dalla giuria, in particolare da Filippo Magnini e Mara Maionchi, è stata Angelika, ovvero l'attore napoletano Fabio Fulco.

Subito dopo è toccato a Vulcanya svelare la sua identità, sotto al trucco si nascondeva la talentuosa Roberta Capua.

Anna Legend, invece, nascondeva il volto di Paolo Ciavarro. Vivienne Smokes era Filippo Nardi

Vincitrici della puntata sono state il duo The Nancies, che il popolo del web ha identificato con il duo Gigi e Ross. A votarle è stata la giuria composta da tre Drag Queen professioniste: Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier Maruska Starr.

The Nancies sono in finale insieme a She Funk, vincitrice della prima puntata dell'adattamento italiano di Make Up Your Mind. Molti credono che sotto il trucco e parrucco della Drag si nasconda Andreas Muller.