Non solo Cime Tempestose: anche Jane Eyre torna sugli schermi (con una star di Sex Education)

Il successo di Cime Tempestose potrebbe aver avuto il suo peso nella decisione di riportare sul grande schermo un altro classico della letteratura scritto dalle sorelle Bronte. Working Title ha infatti annunciato un adattamento televisivo del libro Jane Eyre scritto da Charlotte Bronte, svelando inoltre che la protagonista sarà Aimee Lou Wood.

I primi dettagli dell'adattamento di Jane Eyre

La star di Sex Education e di The White Lotus avrà la parte dell'eroina della storia, un'orfana che va alla ricerca di amore, indipendenza ed uguaglianza sociale nell'Inghilterra del diciannovesimo secolo.

Aimee Lou Wood interpreterà quindi Jane Eyre, una ragazza indipendente con un grande senso dell'umorismo. Il personaggio è considerato, da molti studiosi di letteratura, ideato anticipando i tempi, considerando il modo in cui tra le pagine si affrontino tematiche complesse come le classi sociali, la sessualità, la religione e il femminismo.

Jane Eyre era già arrivato in passato più volte sugli schermi: nel 2006 Ruth Wilson è stata la protagonista di una versione televisiva, mentre sul grande schermo sono state Mia Wasikowska e Charlotte Gainsbourg a interpretare la giovane creata da Charlotte Bronte.

A scrivere la sceneggiatura della miniserie sarà Miriam Battye, vincitrice di un prestigioso WGA Award grazie al suo lavoro per la serie Succession.

Le reazioni di Aimee Lou Wood agli attacchi personali

L'attrice, recentemente, è stata vittima di alcune battute considerate inappropriate e di cattivo gusto durante un episodio del Saturday Night Live. Aimee, dopo aver visto uno sketch in cui veniva presa in giro per i suoi denti, non ha quindi esitato nel reagire online condannando quanto accaduto e ottenendo il sostegno di molti colleghi e amici, oltre alle scuse ufficiali da parte del team dello show.

Il carattere determinato e indipendente della giovane star sembra quindi perfettamente in linea con quello di Jane e bisognerà attendere per scoprire se i lettori saranno d'accordo con i responsabili del casting.