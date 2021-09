Non è la Rai, maratona in tv: ecco dove e quando vederla

Non è la RAI compie 30 anni: oggi Mediaset ha deciso di celebrare l'anniversario dello storico programma con una maratona di nove ore in tv: ecco dove vederla.

Non è la RAI compie 30 anni: il celebre programma torna in tv con una maratona di nove ore su Mediaset Extra, che va in onda dalle ore 8 alle 17 di domenica 5 settembre. La trasmissione, ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, è nata il 9 settembre 1991, quel giorno a presentare il programma c'era Enrica Bonaccorti con la partecipazione di Antonella Elia.

Ambra Angiolini con Boncompagni ai tempi di Non è la Rai

Non è la Rai, composto da quattro edizioni, è stato trasmesso prima su Canale 5 e poi, dalla seconda edizione, su Italia 1,considerata allora la rete dedicata ai giovani. È stato il primo programma in diretta della rete trasmesso dal centro Palatino di Roma. Gianni Boncompagni, oltre averlo ideato, si occupava anche della regia, sue inoltre le scenografie, le scelte musicali e il casting.

Nella maratona in onda su Mediaset Extra, saranno proposte puntate mai andate in replica e mai riproposte dall'emittente di Cologno Monzese. Potremo vedere inoltre un'intervista inedita a Irene Ghergo, che ricorderà come il programma diventò un vero fenomeno di costume per gli adolescenti degli anni novanta.

Ambra Angiolini allo specchio in una scena di Saturno Contro

Il programma, prima forma di intrattenimento quotidiano di Mediaset, allora Finivest, è andato in onda per quattro edizioni. Dopo Enrica Bonaccorti, che presentò la prima edizione, Non è la Rai è stato condotto da Paolo Bonolis e da Ambra Angiolini, che presentò le ultime due edizioni. Ambra divenne un vero fenomeno mediatico, un punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi dell'epoca che amavano la sua energia e semplicità. Presto la neo-condutttrice diventò un modello a cui ispirarsi, ma anche un'icona gay per i giovanissimi di allora.

A non è la RAI hanno iniziato la loro carriera, tra le altre, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Yvonne Sciò e Veronika Logan. Il programma chiuse definitivamente il 30 giugno 1995, tra le lacrime delle ragazze.