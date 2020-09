Non ce n'è Covid: Angela Chianello apre il profilo Instagram e fa il botto

Angela Chianello, la signora di Mondello del celeberrimo Non ce n'è Covid ha appena aperto un profilo Instagram ed è vicina a raggiungere un numero stratosferico di follower in poche ore.

Sui social non ce n'è Covid: Angela Chianello ha aperto un suo profilo su Instagram ed in poche ore ha raggiunto quasi 100.000 follower: la signora del "buongiorno da Mondello" e del famoso tormentone estivo sul Covid rischia di diventare l'ennesima influencer del nostro paese.

È bastata un'intervista di un minuto per fare di Angela Chianello una star del web. L'Italia era appena uscita dal lockdown ed il suo "buongiorno da Mondello" e qualche errore grammaticale fecero sorridere tutto il web. Angela senza volerlo era diventata una star dei social e il suo "non ce n'e' Coviddi, non ce n'è" diventò un vero tormentone. Angela all'inizio sembrava infastidita tanto che ospite di Barbara D'Urso aveva chiesto al popolo della rete di finirla di fare meme su di lei affermando "quell'intervista mi ha rovinato la vita"

Oggi Angela Chianello ha cambiato idea ed ha aperto un profilo Instagram che in poche ore ha raggiunto quasi i 100mila follower e continua a crescere vertiginosamente. La prima foto che ha pubblicato è un selfie con il marito Pino e una dichiarazione d'amore: "Perche senza di te nulla sarebbe uguale, ti amo Pino Nuovo profilo Instagram Siate buoni"

Le foto successive sono dedicate a selfie con amici e familiari, mentre nel terzo post Angela ritorna "ammare", probabilmente nella sua Mondello.

Numerosi anche i commenti che accompagnano i post: "Angela Chianello fa rima con BUONGIORNO DA MONDELLO!!" scrive una follower e nell'ultimo post, dove Angela si fa un altro selfie. qualcuno le chiede addirittura un souvenir: "Mandaci un souvenier da Mondello per i tuoi fans".

Secondo alcune indiscrezioni l'arrivo su Instagram di Angela Chianello è legato anche a motivi commerciali: la nuova star del web è pronta a sponsorizzare Fitvia, i prodotti drenanti con i codici sconto. Se i rumor fossero veri Angela Chianello con questi numeri può permettersi di contrattare sul prezzo della sponsorizzazione.