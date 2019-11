Noir in Festival 2019: il programma completo

Annunciato il programma completo del Noir in Festival 2019. Si apre nel segno della memoria la 29a edizione del Noir in Festival, in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre, con la direzione di Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM): il festival ricorda gli 80 anni di Batman, cavaliere nero nato dalla graphic novel e diventato icona cinematografica, grazie al tratto di Lorenzo De Felici che firma l'immagine dell'anno e poi svela i segreti di un classico anomalo del genere come The Third Man di Carol Reed con Joseph Cotten, Alida Valli e Orson Welles che 70 anni fa vinceva il Grand Prix al Festival di Cannes. Sono due estremi del genere, da un lato il fantasy, dall'altro la scena storica tra spionaggio, corruzione e guerra fredda che indicano bene come il campo d'azione del genere debba essere guardato con occhi diversi, nell'ottica dell'ibridazione e del rinnovamento.

Tra gli ospiti il vincitore del Raymond Chandler Award, Jonathan Lethem, nuova stella della letteratura post-moderna americana, premiato a Como la sera del 7 dicembre e poi protagonista di un incontro con i lettori domenica 8 dicembre a Milano.

I sei film in concorso per il cinema, giudicati da una giuria tutta al femminile composta dall'attrice Lucia Mascino, dalla regista Patricia Mazuy e dalla produttrice/festival manager Mira Staleva portano in primo piano la "nuova onda" del cinema sudamericano con il cileno Araña di Andrés Wood, il brasiliano Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, l'argentino 4X4 di Mariano Cohn, film giocati su registri molto diversi - dal pamphlet civile alla fantascienza distopica alla commedia nera - ma tutti fortemente collegati da uno sguardo politico che rilancia uno degli aspetti distintivi dell'idea di narrazione in noir. Insieme a questi Dear Agnes di Daniel Alfredson, l'ultimo film della trilogia svedese di "Intrigo" ideata da Håkan Nesser (ospite d'onore per la letteratura), il coreano The Beast di Lee Jeong-ho (remake di un classico del polar come "36 Quai des Orfèvres"), il sorprendente cinese The Wild Goose Lake di Diao Yinan, rivelazione all'ultimo festival di Cannes (qui trovate la nostra recensione di The Wild Goose Lake).

Noir in Festival 2019: Batman nel poster ufficiale, prime anticipazioni

Altrettanto compatta la squadra degli autori letterari che forniscono a quest'edizione la "spina dorsale" di una rassegna in grande trasformazione: autori affermati come Giancarlo de Cataldo, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Donato Carrisi (tutti da tempo strettamente legati anche al cinema e alla serialità televisiva), talenti emergenti come Piernicola Silvis o Andrea Purgatori, incursori di grandissima qualità come Antonio Moresco e Guido Vitiello, outsider inattesi come Gino Vignali. E naturalmente i cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco che si contendono il titolo di autore italiano noir dell'anno.

In parallelo con la letteratura, anche il cinema italiano mette in gara i suoi finalisti della stagione con il Premio Caligari promosso da IULM in accordo con il Noir in Festival: sono sei i film italiani che saranno visti e giudicati dalla grande giuria popolare presente all'Auditorium IULM di Milano. Tra questi anche qui domina la varietà e l'idea di trasformazione del genere tra il labirinto kafkiano di Donato Carrisi e il road movie di Guido Lombardi, il realismo di Renato De Maria e Claudio Giovannesi e la dark comedy di Vincenzo Alfieri, la graphic novel diventata cinema di Igort. Fino all'omaggio fuori concorso che sottolinea il valore de Il Traditore, l'ultimo lavoro di Marco Bellocchio, insignito da IULM della Laurea Honoris Causa negli stessi giorni del Festival a Milano.

Tra gli eventi speciali in programma: l'anteprima della nuova serie svedese Stokholm Requiem dai romanzi di Kristina Ohlsson (in onda su LaF a gennaio), l'edizione completa della trilogia Intrigo di Daniel Alfredson da Håkan Nesser, per la prima volta in Italia; il Premio Svizzeretto assegnato al produttore-regista Claudio Bonivento, vero "maverick" del cinema italiano; l'omaggio di Antonietta De Lillo a un altro grande outsider del genere come Lucio Fulci; la conversazione con Andrea Purgatori sulla "nuova guerra fredda" raccontata da un giornalista ("Atlantide"), scrittore (Quattro piccole ostriche), sceneggiatore (Il muro di gomma); il doppio incontro con Adrian Wootton che racconta il rapporto col cinema di Graham Greene e intervista Angela Allen, unico testimone vivente del set di Il terzo uomo; la Giornata dedicata a Giorgio Scerbanenco giornalista, realizzata insieme al Master in Giornalismo IULM; il premio alla carriera a un maestro anche del noir come Bertrand Tavernier; le ormai tradizionali "Pillole in Luce" che quest'anno hanno per tema le grandi (e piccole) rapine; una mostra organizzata in collaborazione con Astorina su un altro importante protagonista del fumetto, questa volta tutto italiano, che si aggirerà per villa Olmo nei giorni comaschi di festival: Diabolik, il personaggio nato dalla penna delle sorelle Giussani, di cui vestirà i panni Luca Marinelli nel nuovo film dei Manetti bros., in uscita nel 2020.

Infine la collaborazione con AGICI (Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti) che per il secondo anno sceglie il nostro festival come partner di riferimento e quest'anno organizza a Como, dal 6 all'8 dicembre, il suo evento nazionale MICI19 dedicato alla produzione audiovisiva di genere e alle prospettive di internazionalizzazione transfrontaliera con la collaborazione della Ticino Film Commission.