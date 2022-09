Noi Principesse Sempre: una mostra dedicata alle Principesse Disney, a Milano dal 23 al 25 settembre

The Walt Disney Company Italia ha appena annunciato l'imminente uscita di un progetto innovativo dedicato alle Principesse Disney: si tratta di Noi Principesse Sempre Celebration, una mostra che avrà luogo all'interno di Wow Spazio Fumetto a Milano (in viale Campania, 12).

La mostra immersa comprende ben 14 stanze dedicate ciascuna a una Principessa Disney oltre a diverse altre aree che esploreranno lo stesso tema. L'esibizione sarà accessibile gratuitamente e senza prenotazione, fino a esaurimento posti, il 23 settembre dalle 15.00 alle 20.00 e il 24 e 25 settembre dalle 10.00 alle 22.00 (ultimo accesso consentito alle 21.45).

Ogni Room è una magica esperienza, immersiva e realizzata da artisti e designer contemporanei che, ispirati dai valori senza tempo delle Principesse Disney, hanno offerto il proprio punto di vista. In ogni stanza ritroveremo il mondo, le atmosfere e i colori dei film delle Principesse Disney e nei giorni dell'evento alcuni Ambassador condivideranno l'esperienza con i loro follower sui propri canali social.

Il percorso è aperto a tutti e mette al centro l'empowerment femminile e le caratteristiche fondamentali delle Principesse per mostrare a tutti come il coraggio, l'audacia, la fiducia in sé stesse e i sogni nel cassetto siano importanti per affrontare qualsiasi sfida. Ogni Room è concepita come un'immersione nella storia di ciascuna Principessa e ciascun visitatore potrà viverla secondo la propria sensibilità.