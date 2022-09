Noi Principesse Sempre Celebration: le interviste agli artisti e agli Ambassador della mostra

L'evento Noi Principesse Sempre Celebration si è tenuto lo scorso weekend presso Wow Spazio Fumetto di Milano: gli artisti e gli Ambassador sono stati intervistati a proposito di questa esperienza immersiva ispirata alle Principesse Disney e alle loro intramontabili storie, dedicata a tutti coloro che riconoscono nella nobiltà d'animo e la volontà di inseguire i propri sogni dei valori insostituibili.

In questo video, gli artisti e gli Ambassador raccontano in che modo sono stati ispirati dalle Principesse Disney, cosa vuol dire per loro essere una Principessa e qual è il personaggio in cui si identificano di più. Diversi giovani talenti hanno creato installazioni dove potersi immergere e respirare la Magia Disney: il duo di street artist Flavio Solo e Diamond; designer della scena contemporanea italiana, Sara Ricciardi e Mirei Monticelli; l'illustratrice creativa Giulia Bernardelli, in arte Bernulia, e le artiste Chiara Guadagnini, Francesca Calzolari, Eleonora Goffi, Jessica di Naro hanno contribuito a rendere tangibili i mondi delle Principesse Disney.

Tra gli Ambassador erano presenti anche alcuni volti noti del panorama musicale e digitale italiano che riconoscono come propri i valori delle Principesse Disney: il cantante Leo Gassmann, le tre sorelle Goglino star di TikTok, l'influencer Carlotta Bertotti, diventata recentemente nota per la sua grinta e unicità, l'attrice Giulia Guerini e la conduttrice televisiva Laura Carusino.

La mostra, che ha avuto un grande successo di pubblico ricevendo entusiasmo e apprezzamento da grandi e piccini, comprendeva 14 stanze e diverse altre aree dedicate alle Principesse, frutto della visione che artisti e creativi hanno del mondo Disney: ognuno di loro ha estratto dalla storia più amata uno scenario magico e sognante, facendolo proprio, realizzando installazioni dove potersi immergere e respirare la Magia Disney.