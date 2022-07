Noah Schnapp di Stranger Things mette le cose in chiaro dopo la controversia con Doja Cat

Noah Schnapp di Stranger Things si è recentemente fatto intervistare da Variety al fine di mettere le cose in chiaro dopo la controversia che ha visto come protagonisti l'attore e Doja Cat.

Noah Schnapp, a causa di una recente controversia con la rapper Doja Cat, si è recentemente ritrovato in un campo di battaglia completamente diverso rispetto a quello di Stranger Things, amatissima serie Netflix in cui è solito combattere mostri ultraterreni.

La cantante ha tentato di istruire l'attore diciassettenne sull'etichetta dei social media dopo che quest'ultimo ha condiviso pubblicamente una conversazione privata durante la quale Doja esprimeva il suo desiderio di mettersi in contatto con Joseph Quinn, co-protagonista di Schnapp. Pochi giorni dopo l'inaspettata faida, tutto sembra essere tornato alla normalità e Noah ha svelato di essersi chiarito con la cantante di "Need to Know".

L'attore ha rivelato di essersi scusato con Doja Cat durante un'intervista di Variety: "Dunque, sono molto sciocco e poco serio sui social, l'ho pubblicato senza pensarci troppo, ma ovviamente ho ferito i suoi sentimenti. Quindi mi sono scusato e lei è stata molto carina, mi ha detto: 'Mi dispiace per come ho reagito'. È andato tutto bene."

"Voglio direi, io sono un suo fan, la adoro. Sono veramente il più grande fan della sua musica, e gliel'ho detto. Le ho detto: 'Sei letteralmente il mio modello'. Va tutto bene. Le persone creano dei grandi drammi da quando queste cose finiscono su Internet ma, in realtà, abbiamo risolto tutto in due minuti", ha concluso Noah Schnapp.