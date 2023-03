Noah Schnapp di Stranger Things diventa ossessivo nel trailer di The Tutor

Noah Schnapp sviluppa un'ossessione per il suo tutore Garrett Hedlund nel trailer del thriller The Tutor, nel cast anche Victoria Justice .

Noah Schnapp si scrolla di dosso l'immagine di ragazzino timido e rispettoso cucitagli addosso dalla serie Stranger Things per immergersi nel morboso thriller The Tutor. Nel trailer l'attore interpreta un ambiguo studente che sviluppa un'ossessione per il suo nuovo tutore, Garrett Hedlund.

Hedlund interpreta un tutore molto richiesto di nome Ethan, i cui servigi si rivolgono spesso ai membri privilegiati della costa orientale. Il suo ultimo lavoro è fare da tutore a Jackson, figlio di un miliardario che risiede in una remota tenuta nello stato di New York. Poco dopo l'inizio del nuovo impiego, Ethan inizia a rendersi conto che il fascino che esercita su Jackson si sta trasformando in una pericolosa ossessione. Mentre la tensione sale, Jackson rappresenta una minaccia sempre più grande per Ethan.

Accompagnato da una musica strumentale, il trailer ci introduce nella maestosa tenuta in cui vive Jackson. La situazione si complica quando Ethan pone al ragazzo una domanda che sembra offenderlo. Il comportamento del ragazzo si fa più inquietante mentre il trailer offre uno spaccato della vita personale di Ethan con la moglie incinta (Victoria Justice). Sebbene sia chiaro che Jackson abbia in mente una sorta di secondo fine, per adesso non viene fata una spiegazione alla sua crescente ossessione per Ethan e la sua vita. Quali che siano le intenzioni di Jackson, è chiaro però che di certo non sono buone.

The Tutor, scritto è prodotto da Ryan King, è diretto da Jordan Ross.