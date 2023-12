No Activity - Niente da segnalare: le prime immagini della serie con Luca Zingaretti

Prime Video svela le prime immagini di No Activity - Niente da segnalare, la serie Original italiana con Luca Zingaretti disponibile in esclusiva da gennaio 2024.

Prime Video ha svelato le prime immagini di No Activity - Niente da segnalare, l'esilarante serie-comedy Original italiana in sei episodi tutti da ridere, disponibile in esclusiva dal 18 gennaio 2024, che vedrà protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi.

No Activity - Niente da segnalare: una foto della serie

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... "No Activity - Niente da segnalare"!

Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay).

No Activity - Niente da segnalare: un'immagine della serie italiana

Completano il cast: Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. No Activity - Niente da segnalare è l'ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.