La nipote di Disney: "Le persone che lavorano per l'azienda fanno la fame"

Abigail Disney ha deciso di realizzare un documentario dopo aver scoperto che i dipendenti di Disney non riescono neanche a provvedere a se stessi e alle loro famiglie.

Abigail Disney, nipote di Roy O. Disney ovvero il fratello di Walt nonché critica dell'azienda di famiglia da svariati anni, ha deciso di portare la sua battaglia sul terreno dello studio cinematografico, il grande schermo, denunciando qualcosa di semplicemente orrendo: "le persone che lavorano per l'azienda fanno la fame."

La nipote del co-fondatore di Disney ha girato un film relativo al modo in cui la Walt Disney Co. (DIS) tratta i suoi dipendenti dei parchi a tema. Abigail ha co-diretto il documentario intitolato "Il sogno americano e altre fiabe" con Kathleen Hughes e il fratello Tim Disney, che è anche elencato come produttore esecutivo.

Il film debutterà lunedì sera al Sundance Film Festival: la donna e i suoi collaboratori non hanno ancora trovato un distributore per il documentario, ma Tim ha riferito al Times di sperare che il debutto al Sundance lo aiuterà ad attirare uno streamer, come Netflix (NFLX) o Amazon (AMZN).

Abigail Disney ha deciso di realizzare il film dopo che un dipendente di Disneyland le ha parlato della disparità salariale e dell'incapacità di permettersi cibo a sufficienza con la paga del parco a tema: "È diventato estremamente personale quando sono stata contattata da un lavoratore di un parco, ho subito capito che c'era un film davvero importante da girare. Non credo che la gente sappia che i lavoratori del 'posto più felice della terra' facciano la fame".