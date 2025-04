Nino Rota: l'autore delle musiche di Fellini e de Il padrino al centro di un documentario

Le musiche per cinema di Nino Rota sono immortali. Adesso anche la sua figura avrà un film a lui dedicato, firmato da Walter Fasano. Il collaboratore di Luca Guadagnino si prepara a realizzare Nino, documentario incentrato sulla carriera del compositore italiano premio Oscar, autore delle musiche di capolavori quali La Dolce Vita, Il Gattopardo e Il Padrino.

Fasano è noto per la sua lunga collaborazione creativa con Luca Guadagnino, principalmente come montatore di film come Io sono l'amore, di cui è anche co-sceneggiatore, A Bigger Splash, Chiamami col tuo nome e il documentario Bertolucci on Bertolucci, co-diretto da Guadagnino e Fasano. Più recentemente, Fasano ha diretto il documentario Pino, dedicato all'artista, scultore e scenografo italiano Pino Pascali.

Musiche immortali

Una foto di Nino Rota

originario di Milano, Nino Rota ha composto le colonne sonore di 16 film diretti da Federico Fellini, tra cui La Strada, 8 e 1/2, Giulietta degli spiriti e Amarcord, oltre a La Dolce Vita. Compose anche le musiche per Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e il tema di ispirazione siciliana de Il Padrino, vincendo un Oscar per la colonna sonora del seguito, Il padrino - Parte seconda. Tra i 150 film musicati da Rota figurano anche collaborazioni con King Vidor (Guerra e Pace) e Luchino Visconti (Il Gattopardo). Rota morì a 68 anni nel 1979.

Come rivela Variety, le riprese di Nino sono attualmente in corso a Bari, in Puglia, dove il compositore ha trascorso parte della sua vita. Il documentario intreccerà materiali d'archivio e interviste con grandi nomi che hanno lavorato con il maestro o ne sono stati profondamente influenzati, tra cui il regista sudcoreano Park Chan-Wook, il compositore premio Oscar Alexandre Desplat e il direttore d'orchestra e arrangiatore Vince Mendoza, vincitore di sette Grammy Award.

"La musica di Nino Rota è così straordinaria che farne un film è un gesto semplice", ha detto Walter Fasano. "Basta dare spazio alla musica: questo meraviglioso mistero creativo ed espressivo si incarna poi nell'arte e nel racconto biografico di un uomo che fin da giovane dimostra di conoscerne i segreti più profondi".