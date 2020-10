Nine Days: Zazie Beetz nel trailer del film

Nine Days è il nuovo film con star Zazie Beetz che era stato presentato al Sundance Film Festival e il trailer regala le prime scene tratte dal progetto prodotto da Spike Jonze.

Il video mostra l'arrivo di alcuni protagonisti in una struttura dove si promette di essere al centro di una "rinascita" che richiederà nove giorni.

Il film Nine Days, diretto da Edson Oda, debutterà nelle sale nel 2021 e ha nel cast Zazie Beetz, Bill Skarsgård, Winston Duke, Benedict Wong, e Tony Hale.

La trama ufficiale anticipa:

Will (Winston Duke) trascorre le sue giornate in un edificio isolato osservando dal vivo Point of View (POV) che svela i pensieri delle persone sulla propria vita, fino a quando uno dei soggetti muore, lasciando un posto libero per una nuova vita sulla terra. Presto, diversi candidati - anime ancora non nate - arrivano per sottoporsi ai test di Will che stabiliranno se sono adatte o, al contrario, spariranno nel nulla. Will presto si ritrova alle prese con una propria sfida esistenziale quando incontra lo spirito libero Emma (Zazie Beetz), una candidata completamente diversa dgli altri che lo obbliga a cambiare e fare i conti con il proprio passato. Grazie a un potere inaspettato, Will scoprirà un nuovo percorso per andare avanti nella vita.