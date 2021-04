Nikolaj Coster-Waldau torna in tv con la serie The Second Home

L'attore Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista e produttore di una miniserie tratta dal romanzo intitolato The Second Home.

Nikolaj Coster-Waldau ritornerà sugli schermi televisivi con una miniserie tratta dal romanzo The Second Home, scritto da Christina Clancy.

L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo di Jaime Lannister in Il Trono di Spade, sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo.

La serie The Second Home racconterà la storia di due famiglie, i Gordon e i Shaw, durante un'estate trascorsa a Cape Cod. Raccontata attraverso due generazioni, la storia esplora come un devastante segreto possa rovinare un giovane amore, distruggere le famiglie e cambiare il destino di innumerevoli individui per sempre.

Nikolaj Coster-Waldau sarà uno dei protagonisti, anche se per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi al personaggio che gli è stato affidato.

The Second Home sarà prodotta dall'attore in collaborazione con Joe Derrick e Jeffrey Chassen tramite la loro casa di produzione Ill Kippers. Lo studio aveva prodotto anche Against the Ice, il thriller scritto da Coster-Waldau, impegnato anche come attore, e Derrick, che è stato prodotto per Netflix.