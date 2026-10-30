Nikolaj Coster-Waldau nascosto nella metro in Ucraina durante l'allarme per i raid russi: "Dobbiamo aiutare"

L'interprete di Jaime Lannister si trovava nella capitale ucraina quando è scattato l'allarme per un possibile attacco russo e ha trascorso una notte nella metropolitana di Kiev insieme alla popolazione.

Una notte lontana dai set e molto più vicina alla realtà che milioni di ucraini continuano a vivere dall'inizio della guerra. Nikolaj Coster-Waldau, celebre soprattutto per il ruolo di Jaime Lannister in Game of Thrones, ha trascorso diverse ore all'interno di una stazione della metropolitana di Kiev, utilizzata come rifugio durante un allarme aereo.

L'attore danese, 56 anni, si trovava nella capitale in qualità di Goodwill Ambassador dello United Nations Development Programme (UNDP). Durante la sua visita è stato costretto, insieme a numerosi residenti, a cercare riparo sottoterra per il rischio di un possibile attacco con missili e droni russi. E ha documentato l'esperienza sui social.

La star de Il Trono di Spade nella metro di Kyiv durante l'allarme aereo

L'attore de Il Trono di Spade a Kiev durante l'allarme aereo

La star de Il trono di spade era arrivato a Kiev per richiamare l'attenzione sulla situazione della popolazione ucraina e sul sostegno ancora necessario al Paese. Nella notte di mercoledì, però, la sua visita è proseguita sottoterra: un allarme aereo ha segnalato il rischio di un nuovo attacco russo e l'attore, insieme ai residenti, ha raggiunto una stazione della metropolitana utilizzata come rifugio.

Qui ha trascorso diverse ore, fino alla fine dell'emergenza. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano Nikolaj Coster-Waldau disteso su una brandina, con addosso una felpa dell'UNDP e accanto lo zaino e le provviste portate con sé. In altri scatti è seduto sulla banchina o mentre attraversa la stazione, tra tende improvvisate, coperte e giacigli sistemati per affrontare le lunghe ore di attesa.

Una situazione per lui eccezionale, ma che continua a far parte della vita quotidiana di molti cittadini ucraini. È proprio su questa differenza che l'attore ha insistito raccontando quanto accaduto sui social.

Nikolaj Coster-Waldau in una brandina nella metro di Kiev

"Ho passato la notte nella metropolitana di Kiev. È stata una notte piuttosto dura", ha scritto nelle sue storie di Instagram. Subito dopo ha però ridimensionato la propria esperienza, sottolineando come per lui si sia trattato di una sola notte, mentre per migliaia di persone cercare rifugio durante gli attacchi resta una necessità ricorrente.

"Io posso farlo per una notte e poi raccontarlo, ma per migliaia di ucraini è una necessità per restare al sicuro durante i bombardamenti", ha spiegato.

Coster-Waldau ha condiviso anche una schermata con gli allarmi registrati a Kiev tra il 27 e il 29 ottobre, giorni nei quali la capitale è rimasta ripetutamente in stato di allerta.

La missione dell'attore di Game of Thrones in Ucraina

Nikolaj Coster-Waldau

La presenza di Nikolaj Coster-Waldau in Ucraina è legata al suo impegno con l'UNDP, organizzazione per la quale ricopre il ruolo di ambasciatore di buona volontà dal 2016. Nel corso degli anni l'attore ha sostenuto iniziative dedicate, tra gli altri temi, alla lotta contro il cambiamento climatico e alla parità di genere.

Parlando durante il viaggio, Coster-Waldau ha spiegato che uno degli obiettivi della visita è mantenere alta l'attenzione internazionale sul Paese. "Sono qui per fare in modo che le persone non dimentichino che c'è un Paese che ha bisogno di aiuto", ha dichiarato.

Un sostegno che, secondo l'attore, diventa ancora più importante con l'avvicinarsi dell'inverno: "Stanno facendo un lavoro incredibile, ma hanno bisogno dell'aiuto della comunità internazionale". Ha inoltre ribadito la necessità di continuare a proteggere la popolazione civile e di rispettare le regole condivise dalla comunità internazionale.