Nightmare Before Christmas, Tim Burton rifiuta l'idea di un reboot: 'Giù le mani dalla mia proprietà'

Tim Burton non vuole sequel o reboot del suo Nightmare Before Christmas del 1993.

Durante un'intervista con Empire in occasione del 30° anniversario di Nightmare Before Christmas, Tim Burton si è detto fortemente contrario alla possibilità che si realizzi un sequel o un reboot del suo cult movie.

"Per me il film è molto importante. Ho fatto dei sequel come nel caso di Beetlejuice - Spiritello porcello, ho realizzato dei reboot, ho fatto tutte queste cose, giusto? Non voglio che ciò accada con Nightmare Before Christmas. È bello che la gente sia interessata a possibili rivisitazioni, ma io non lo sono. Mi sento come un vecchio proprietario terriero che possiede un piccolo pezzo di terreno e che non vuole venderlo alla grande centrale elettrica che vorrebbe appropriarsi della sua intera proprietà e inveisce: 'Giù le mani dalla mia proprietà! È mia, non mi interessa cosa volete costruirci sopra'", ha detto il regista ad Empire.

Nightmare Before Christmas compie 30 anni: 10 cose che non sapete sul capolavoro animato

Tim Burton sul set di Nightmare Before Christmas

Jack Skellington e gli altri personaggi di Burton

Durante l'intervista Burton ha parlato dei suoi protagonisti come Jack Skellington, tutti personaggi fortemente autobiografici. "Jack è un personaggio che viene percepito come oscuro, ma in realtà è molto positivo. Sono queste le cose che amo, che si tratti di Edward Mani di Forbice o di Batman, creare personaggi che hanno queste particolari caratteristiche. Rappresentano tutti i sentimenti che provavo quando li ho realizzati. Quando ero adolescente venivo percepito come un ragazzino oscuro, mentre non mi sentivo così, quindi anche Jack è un personaggio molto autobiografico", ha commentato Burton.

All'epoca della sua uscita Nightmare Before Christmas venne ritenuto troppo spaventoso dalla Disney. Il film d'animazione in stop-motion, diretto da Henry Selick e nato da un soggetto di Tim Burton, non ebbe successo al botteghino. Trent'anni dopo Nightmare Before Christmas è ormai un cult movie celebre in tutto il mondo.