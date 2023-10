Nightmare Before Christmas: la spettacolare figure di Sally è in offerta su Amazon

Se anche voi siete fan di Nightmare Before Christmas e, nello specifico, del personaggio di Sally, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare la sua figure su Amazon.

Se ci si sofferma un secondo a pensare ad Halloween, ma anche al Natale, viene subito alla mente un film che incarna alla perfezione lo spirito di entrambi questi periodi: Nigthmare Before Christmas. Il grande amore amore che Henry Selick e Tim Burton hanno riposto in questa pellicola non è affatto passato inosservato negli anni, rendendo il lavoro attuato in termini di regia, scrittura ed estetica qualcosa d'iconico e indimenticabile.

Su Amazon i fan di sempre di Nightmare Before Christmas possono trovare, attualmente, una splendida figure dedicata a uno dei personaggi chiave della storia: Sally. Restituendo alla perfezione lo stile che tutti conosciamo, questa statuina è disponibile a 34,77€, con uno sconto del 13% dal prezzo segnato in precedenza sul sito. Se interessati, o anche solamente curiosi nei confronti di qualche informazione in più, v'invitiamo a passare dal box seguente.

Una figure di Nightmare Before Christmas unica e imperdibile

Come riportato anche sullo stesso Amazon, stiamo parlando di una figure "autentica e con licenza ufficiale: la figure The Nightmare Before Christmas AbyStyle Studio è un prodotto con licenza ufficiale, autorizzato dai creatori della serie. Acquistando tramite Amazon, puoi essere certo di ricevere un articolo autentico con i più alti standard di qualità, perfetto per mostrare il tuo amore per il celeberrimo film". Nello specifico si tratta di una statuina in PVC della gamma Super Figure Collection - Altezza: 18 cm - Scala: 1:10.

Nightmare Before Christmas, Henry Selick ha un'idea per un prequel sulle origini di Jack Skellington

Uno dei tratti più distintivi di Nightmare Before Christmas risiede proprio nella cura maniacale e iconografica riposta nell'estetica sia dei singoli personaggi al centro della storia, che delle ambientazioni in cui li vediamo muoversi. Questo grande amore, riversatosi anche negli altri aspetti del lungometraggio, ne ha consolidato il valore e l'immortalità nel corso delle ere, rendendo la poesia alla base della narrazione un must see che ogni hanno ritorna, inevitabilmente, sulla bocca di tutti.